Más de 14 mil policías cuidarán a los Reyes Magos

Reyes Reyes Magos en Álvaro Obregón. (Especial)

Con el propósito de salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población en general y por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará el operativo “Día de Reyes 2026”.

Con este despliegue se reforzarán las medidas y acciones de vigilancia, seguridad, vialidad y prevención, en las 16 alcaldías de la capital.

El dispositivo inició el tres de enero y finalizará hasta el término de las actividades del día seis, a través del cual se desplegarán 14 mil 998 policías de la SSC, quienes estarán apoyados de 929 vehículos, 35 motopatrullas, 10 grúas, 15 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), dos unidades de rescate, así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores que efectuará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

También, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevará a cabo un dispositivo de vialidad, con la finalidad de garantizar la movilidad peatonal y vehicular a través del control de estacionamiento, aplicar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, evitar el robo de vehículos, autopartes, así como brindar asistencia y auxilio vial.

Igualmente, el personal de la SSC reforzará la vigilancia y seguridad en sucursales bancarias, plazas comerciales, zonas restauranteras, tiendas departamentales y de autoservicio, centros de esparcimiento familiar, hoteles y parques, así como corredores turísticos, entre otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial, así como en las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y en las nueve líneas del Metrobús.

En tanto, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) mantendrán el monitoreo constante a través de las cámaras de videovigilancia y reportarán cualquier anomalía que ponga en riesgo la seguridad de la población, para, en su caso, detener a aquellos que cometan algún ilícito.

Durante esta temporada de compras, la SSC recomendó a los Reyes Magos utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus productos; nunca perder de vista sus tarjetas bancarias a fin de evitar fenómenos delictivos como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos ni acudir solos a realizar retiros; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

De la misma manera, la SSC los invita a utilizar la aplicación “Mi Policía”, mediante la cual puede solicitar apoyo al oficial del Cuadrante en el que se encuentren y comunicarse de inmediato al número asignado a la zona para recibir apoyo oportuno ante cualquier emergencia.