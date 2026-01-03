Metrópoli

Se decomisaron 300 gramos de marihuana, seis armas de fuego largas, una caja con material TNT y 21 cajas de cartuchos

Rescatan a 27 perros y aseguran droga durante cateo en Xochimilco

Por Jorge Aguilar
Operativo Personal de la BVA rescató 27 perros de distintas razas que se encontraban enjaulados en el inmueble. (SSC)

Agentes policiales ejecutaron una orden de cateo, aseguraron dosis de narcóticos y rescataron a 27 perros de distintas razas, en la alcaldía Xochimilco, en atención a diversas denuncias ciudadanas que referían a un grupo de personas que se dedican a la comercialización de droga.

Trasn iniciar las indagatorias conta este grupo, los policías realizaron trabajos de inteligencia e investigación en diferentes colonias de la demarcación.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en las calles Pie de Cerro y Constitución, de la colonia San Francisco Tlalnepantla, en la alcaldía Xochimilco, donde aseguraron 300 gramos de marihuana, seis armas de fuego largas, una caja con material TNT y 21 cajas de cartuchos.

Con la colaboración del personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC se rescató a 27 perros pastor alemán y pomerianos, los cuales se encontraban encerrados en jaulas al interior del inmueble.

Una vez asegurados, los policías los resguardaron, preservaron y con todos los cuidados necesarios los prepararon para su traslado y evitar que sufrieran algún daño.

