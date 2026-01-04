Al cierre del segundo semestre del 2025, Tecámac se vio afectado por el aumento de casos de inseguridad

Inseguridad en Tecámac

En el segundo semestre de 2025, Tecámac registró varios acontecimientos en materia de inseguridad, el caso más reciente fue el presunto ataque a una servidora pública de la localidad, pero, también se llevaron a cabo delitos de alto impacto.

Asimismo, ocurrieron Balaceras, embolsados, ataques a servidores públicos y a mujeres.

El la localidad cerró el 2025 con un clima de inseguridad y violencia que mantiene preocupados a sus habitantes.

El recuento comienza el 13 de agosto del 2025 con el asesinato de una trabajadora del gobierno municipal que fue acribillada dentro de un panteón en la comunidad de Ozumbilla.

Un mes después, el 11 de septiembre otra mujer fue baleada frente al cuartel de la Guardia Nacional ubicado en la Sección Flores de Los Héroes Tecámac, sobre Avenida Ozumbilla.

El 28 de septiembre, dos personas fallecieron y otras tres más resultaron heridas tras un ataque armado registrado en el fraccionamiento Los Héroes Tecámac.

La inseguridad alcanzó también a dos policías de la Guardia Civil, cuando el 20 de noviembre decidieron arreglar sus diferencias a balazos en el interior de la base de seguridad, ubicada en el Fraccionamiento Rancho Santa Cruz.

El 21 de noviembre una balacera en San Martín Azcatepec, donde son recurrentes los asesinatos, dejó al menos un muerto y un lesionado.

La desaparición de Yareth Alexandra, de 17 años, fue reportada el 28 de noviembre, luego de que la joven salió del Conalep ubicado en el municipio de Tecámac. Fue encontrada dos semanas después en Temascalapa oculta en unas bocinas de sonido.

Por otra parte, el 2 de diciembre fue localizado el cuerpo de una persona dentro de bolsas que fueron arrojadas en la calle Valle San Rafael, en el fraccionamiento Urbi Villas del Campo.

El 12 de diciembre, en un lugar conocido como “el mapa” del municipio de Tecámac en la México-Pachuca, se localizaron los restos de dos hombres en bolsas de plástico.

El 31 de diciembre una funcionaria pública, fue alcanzada por un balazo en el brazo, tras una serie de disparos en los Héroes Tecámac, en una zona que se disputan el control “los llamados sindicatos” cercana a Ecatepec.