Buscan impulsar la comercialización de aguacate mexiquense a Estados Unidos

Busca la Senadora Mariela Gutiérrez Impulsar la Comercialización de Aguacate Mexiquense a EU

La senadora del Estado de México, Mariela Gutiérrez Escalante, impulsa una inciativa en la que exhorta a las autoridades mexicanas a mpulsar la eliminación de las barreras administrativas y el acompañamiento de las autoridades sanitarias para fortalecer la presencia del aguacate mexiquense en Estados Unidos y acreditar que la entidad está libre de plagas.

La legisladora indicó que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal (SADER), se tiene registro que en la región sur del Estado de México, se cultivan más de 12,941 hectáreas dedicadas a este fruto.

Mediante un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta del Senado, señaló que el próximo año el gobierno mexicano entrará en el proceso de revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, en el que se debe considerar homologar las condiciones, certificaciones y garantías de venta con las que ya cuenta Michoacán, para asegurar que el “oro verde” mexiquense tenga el acceso al mercado que merece, detonando así el bienestar y la justicia económica para la entidad.

“Es fundamental que los municipios aguacateros del Estado de México, con el apoyo y acompañamiento de las autoridades mexicanas puedan lograr la acreditación ante las autoridades de los Estados Unidos”, expuso la también secretaria de la Mesa Directiva.

Gutierrez Escalante dijo que actualmente la entidad se ubica en el tercer lugar como productor de aguacate a nivel nacional, solo después de los estados de Michoacán y Jalisco, pero estimó que este potencial productivo no se ha traducido en las mismas oportunidades de comercialización y expansión.

los municipios mexiquenses que sobresalen en la producción de Aguacate son: Amanalco, Villa de Allende, Donato Guerra, Temascaltepec, Coatepec Harinas, Valle de Bravo, Tenancingo, Almoloya de Alquisiras, Ixtapan del Oro, San Simón de Guerrero, Villa Guerrero, Malinalco, Luvianos Tejupilco y Amatepec.

La senadora señaló que resulta inequitativo que los aguacateros mexiquenses enfrenten barreras, algunas de ellas burocráticas y una falta de integración en los protocolos de venta internacional y cadenas de suministro distintas, dejándolos en una desventaja competitiva que no corresponde a la calidad ni al volumen de su cosecha.