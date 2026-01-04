Capacitan a equipos del SUEM en rescates en zonas agrestes del Estado de México

Los equipos de Rescate Agreste y K9 perfeccionan técnicas con cuerdas y operaciones de “ángulo bajo”

El Gobierno del Estado de México informó que personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) realizó ejercicios de capacitación conjunta para fortalecer las capacidades de búsqueda y rescate en escenarios agrestes y de difícil acceso.

Las prácticas estuvieron a cargo del equipo de Búsqueda y Rescate Agreste y de la Unidad K9 del SUEM, con el objetivo de perfeccionar técnicas de operación con cuerdas en maniobras de “ángulo bajo”, utilizadas en pendientes que representan riesgo para el personal y las víctimas. Este tipo de operaciones permite asegurar el traslado de personas lesionadas mediante camillas, sistemas de anclaje y procedimientos técnicos especializados.

Durante el entrenamiento se recrearon dos escenarios distintos. En el primero, un sendero accesible con una pendiente pronunciada, se simuló la caída de una persona que requería estabilización y extracción segura. En el segundo, un desbarrancado con terreno inestable, se emplearon drones para la evaluación del área y para reforzar las condiciones de seguridad antes de iniciar las maniobras de rescate. Cada escenario presentó retos específicos para poner a prueba los protocolos y el equipo utilizado.

La jornada inició con una instrucción general de aproximadamente 40 minutos, tras la cual las y los participantes se organizaron en dos equipos bajo la coordinación de líderes designados. Esta dinámica permitió la rotación entre estaciones y la práctica de funciones específicas dentro del ejercicio simulado.

Alejandro Zacapantzi, encargado del Área de Búsqueda y Rescate Agreste del SUEM, explicó que la coordinación entre ambas especialidades responde a las condiciones geográficas del Estado de México y a las necesidades operativas que se presentan en emergencias reales. Señaló que en diversos casos es necesario combinar el trabajo de rescate con cuerdas y el apoyo de la Unidad K9 para agilizar la localización de personas extraviadas o lesionadas. “Estamos trabajando de acuerdo a lo que se ha presentado en la orografía del Estado, en búsquedas y rescates donde hemos tenido que utilizar ambos equipos, y queremos conjuntar el conocimiento de cuerdas para ambas especialidades”, indicó.

El funcionario añadió que, aunque en algunas búsquedas se utilizan mapas y brújulas, el trabajo de los binomios caninos permite obtener direcciones más precisas y reducir los tiempos de localización, lo que resulta determinante para el éxito de los rescates.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de prácticas forma parte del proceso de capacitación continua del SUEM, orientado a mejorar la respuesta ante emergencias en zonas de difícil acceso y a fortalecer la coordinación entre sus distintas áreas operativas.