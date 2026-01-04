Eventos y actividades en CDMX para enero 2026: las mejores opciones para iniciar el año (Convocatoria Asdeporte)

La Ciudad de México inicia 2026 con una agenda diversa de actividades culturales, deportivas y familiares pensadas para todos los gustos.

Durante enero, la capital ofrece desde experiencias inmersivas y exposiciones artísticas hasta carreras temáticas y eventos al aire libre en espacios emblemáticos como Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec.

Enero se presenta como el mes ideal para arrancar el año con nuevas experiencias y aprovechar la amplia oferta de eventos disponibles en la CDMX.





Únete a la carrera temática de Shrek en la CDMX.

La Carrera Shrek 2026 es un evento deportivo temático que llegará a la Ciudad de México el domingo 18 de enero de 2026, con salida y meta en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital.

El banderazo de salida está programado temprano por la mañana y ofrecerá distancias de 5 y 15 kilómetros, diseñadas para corredores de todos los niveles, desde principiantes hasta quienes buscan un reto mayor, en un ambiente familiar y divertido inspirado en el universo del ogro y sus amigos.

Organizada por Asdeporte, la carrera combina deporte, creatividad y entretenimiento con experiencias temáticas que incluyen animación, medallas conmemorativas y kits para corredores con número, chip y playera.

Vive Stranger Things y el espectáculo de luz Light Cycles

La experiencia inmersiva Stranger Things: The Experience transforma Expo Reforma en escenarios icónicos de la serie, con zonas interactivas, efectos especiales y ambiente retro de los años 80, disponible desde diciembre y hasta mayo de 2026 en la capital.

Al caer la noche, el recorrido Light Cycles en el Bosque de Chapultepec ofrece un paseo inmersivo de luz y sonido a través de cinco instalaciones al aire libre, donde la naturaleza cobra vida con paisajes lumínicos únicos.

Ambas experiencias estarán disponibles a lo largo de enero y son opciones destacadas para iniciar el año con actividades culturales y creativas en CDMX.

Arte, exposiciones y recorridos para todos los gustos

Los amantes del arte y la historia tienen varias opciones para enero en la CDMX.

Inicia el año con la exposición de Godzilla en el Museo Casa de Carranza, la feria de la muñeca Lele en la Plaza de la República y las exhibiciones ecológicas de colibríes en el Museo de Historia Natural, ideales para conocer y disfrutar en familia.

Otros eventos destacados incluyen bazares como Hello Kitty en Parque de los Venados, exposiciones de Super Junior en el Museo Casa Carranza y experiencias de cine y teatro, como El Cascanueces con orquesta en vivo en Copilco, disponibles durante todo el mes.

Finalmente, durante todo el mes también se realiza la Expo Tus Juguetes en el WTC.

Todos estos son planes accesibles y pensados para públicos de todas las edades.



