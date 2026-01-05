Brugada respalda postura de Sheinbaum ante intervención de EU en Venezuela

Conferencia de presa encabezada por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su respaldo a la postura fijada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a la intervención del ejército de Estados Unidos en Venezuela, y sobre defender la soberanía nacional ante acontecimientos de carácter internacional.

La mandataria capitalina afirmó que coincide con lo expuesto por la presidenta,, al considerar que el respeto a la soberanía es un principio que debe prevalecer en el contexto actual.

“Apoyamos y respaldamos lo que la presidenta hoy expuso en ‘la mañanera’ de hoy, y consideramos que es muy importante, más que nunca, defender la soberanía nacional”, puntualizó.

Señaló que, ante situaciones como la ocurrida en Venezuela, México debe mantener una posición firme basada en el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos.

Las declaraciones de Brugada Molina se dieron tras conocerse que, durante la madrugada del sábado, fuerzas del ejército estadounidense realizaron incursiones en distintas ciudades de Venezuela con el objetivo de detener al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para que enfrente acusaciones relacionadas con presuntos delitos de narcotráfico. Este hecho generó reacciones y posicionamientos de diversos gobiernos y actores políticos en la región.

En ese contexto, la jefa de Gobierno indicó que México, como país, debe hacer valer su postura soberana y reconocer los resultados que, aseguró, ha obtenido el Gabinete de la Presidencia de la República en materia de seguridad.

Consideró que los avances registrados en este rubro forman parte de los elementos que respaldan la posición del gobierno federal frente a escenarios internacionales complejos.

Brugada agregó que, de acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos han registrado una disminución superior al 35 por ciento a nivel nacional, lo cual, afirmó, refleja resultados concretos de la estrategia de seguridad implementada en los últimos años.

“Nos vamos a remitir a los hechos, a las cifras, a lo que está muy claro que se ha logrado en este país”, puntualizó la jefa del Ejecutivo local.

La mandataria capitalina añadió que estos resultados en seguridad son relevantes en el marco de la discusión internacional, ya que muestran, desde su perspectiva, que el país avanza en la atención de problemas estructurales sin recurrir a esquemas de subordinación frente a otras naciones.

Asimismo, la mañana de este lunes, Clara Brugada publicó un mensaje en la red social X en el que reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su publicación, señaló que la coordinación entre países, y no la subordinación, debe ser el principio rector en la lucha contra la delincuencia y en las relaciones internacionales.

“Apoyamos totalmente a nuestra presidenta @Claudiashein. La coordinación, no la subordinación, es la respuesta en la lucha contra la delinc uencia”, publicó.