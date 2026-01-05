Cae hombre relacionado al robo de relojes de lujo en el AICM

Detenido Hombre relacionado con el robo de relojes en el AICM. (SSC)

La policía capitalina detuvo a un hombre presuntamente responsable del robo de relojes de alta gama a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, este grupo delictivo se dedica al narcomenudeo que opera en la alcaldía Venustiano Carranza, principalmente en las inmediaciones del AICM.

Los oficiales identificaron un vehículo color blanco en el que los responsables se desplazaban, entraban y salían de la terminal aeroportuaria.

Fue así que durante un recorrido de reconocimiento en el Eje 1 Norte y casi esquina con el Circuito Interior, observaron dicho automóvil con placas de circulación del Estado de México, cuyo tripulante actuaba de manera inusual con la ventanilla semiabierta.

Al tener contacto con el sujeto, los policías le solicitaron una revisión, donde le hallaron 220 bolsitas de plástico transparente con marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo.

También, se supo que el automóvil está relacionado con un percance vial, donde una persona resultó lesionada, ocurrido el día 10 mayo del año 2025.

Además, el detenido registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en el año 2025 por lesiones culposas.