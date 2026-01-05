Día de Reyes 2026 en CDMX: lugares y horarios para comer rosca gratis este 5 de enero

Rosca de Reyes en CDMX El gobierno de la CDMX anunció que compartirá trozos gratis de Rosca de Reyes en distintos puntos de la ciudad.

La serie de tradiciones de un año recién iniciado comienza este lunes 5 de enero con la emblemática Rosca de Reyes, aquel pan dulce y esponjoso coronado por frutas cristalizadas, acompañado de azúcar en pasta y ocultando en su interior distintas pequeñas figuras del niño Jesús, cuya obtención señalará al miembro familiar que se encargará de proveer los tamales el Día de la Candelaria.

Esta tradición destaca por su convivencia, la diversión de evitar al bebé oculto y disfrutar del pan dulce en compañía de una agradable taza de chocolate caliente.

Dada su popularidad en la población mexicana, el Gobierno capitalino anunció que compartirá roscas de Reyes en distintos puntos de la Ciudad de México, destacando el evento principal de la Mega Rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia.

¿Dónde se compartirá la Mega Rosca de Reyes este 5 de enero 2026?

Tal como ha sucedido en años anteriores, el gobierno de la CDMX ha comunicado que se compartirá la Mega Rosca de Reyes en el Ángel de la Independencia, la cual comenzó su repartición gratuita a partir de las 10:00 horas de este lunes.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretarìa de Turismo de la Ciudad de México, los niños y niñas que acudan con sus familias a compartir la Mega Rosca, podrán fotografiarse con los Reyes Magos que estarán ubicados en la zona.

Rosca de Reyes: Puntos de la CDMX en los que se compartirá gratuitamente

La tradicional Mega Rosca de Reyes del 2026 se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, pero este punto emblemático no será el único en el que se entregarán trozos gratis de rosca, pues el gobierno capitalino anunció que este dulce pan se compartirá en otras zonas de la capital.

¡Compartamos una de las tradiciones más queridas de la temporada!✨



¡Nos reuniremos y partiremos la #MegaRosca en el Ángel de la Independencia!

Disfruta una exquisita Rosca de Reyes y prepara la cámara para la foto junto a los Reyes Magos. 👑



🗓️lunes 5 de enero 2026

🕗10:00 hrs pic.twitter.com/s90r9CJwVC — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) January 4, 2026

Para compartir la magia de los Reyes Magos y entregar a las infancias momentos inolvidables este 2026, el gobierno de la CDMX compartirá gratis roscas de reyes en los siguientes puntos:

Parque Juego de Palos , ubicado en la Cerrada Gaston Melo S/N, Tenantitla, Milpa Alta , San Antonio Tecómitl. La entrega de rosca en este sitio será a partir de las 15:00 horas de la tarde.

, ubicado en la Cerrada Gaston Melo S/N, Tenantitla, , San Antonio Tecómitl. La entrega de rosca en este sitio será a partir de las de la tarde. Parque Calpulli , que se ubica en la calle Albañiles, El Rosario, de la alcaldía Azcapotzalco . La entrega de rosca será a las 16:00 horas de este lunes.

, que se ubica en la calle Albañiles, El Rosario, de la alcaldía . La entrega de rosca será a las de este lunes. Parque Aguascalientes , ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza , calle Penitenciaria 252 en la colonia Penitenciaría. La rosca se entregará a partir de las 16:00 horas .

, ubicado en la alcaldía , calle Penitenciaria 252 en la colonia Penitenciaría. La rosca se entregará a partir de las . Parque de la Consolación, que está ubicado en la Avenida Santa Úrsula, en el Pedregal de Sta. Úrsula de la alcaldía Coyoacán. La entrega de rosca de reyes iniciará a las 17:00 horas de esta tarde.

Ahora que conoces los puntos de la Ciudad de México a los que podrás acudir por tu buen trozo de pan dulce (y quizá un niño Jesús infiltrado), ¿qué esperas? Reúne a tu familia y acércate a crear los primeros recuerdos para este 2026.