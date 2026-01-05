EdoMéx beneficia a sectores vulnerables con mas de 44 millones de viajes gratuitos

Transporte publico gratuito para beneficiarios en EdoMéx

El Gobierno de Delfina Gómez destinó un subsidio histórico superior a los 420.5 millones de pesos para ofrecer 44 millones 126 mil 310 viajes gratuitos y libres transbordos a personas de la tercera edad, con discapacidad y niños menores de cinco años, en los sistemas de transporte masivo Mexibús y Mexicable en el Estado de México y abarcó desde el 1 de julio del 2024 hasta el 14 de diciembre del 2025

“Por primera vez en la historia, se pone en el centro de la política de transporte público a la gente que más lo necesita” indicó Rosa María Zúñiga Canales, Directora General del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Los números indican que del total de los viajes 21 millones 372 mil fueron en forma gratuita y 22 millones 753 mil fueron libres transbordos en las interconexiones de las diferentes líneas del sistema de transporte público, lo que facilita traslados más eficientes, seguros, económicos y dignos a las y los mexiquenses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Además señaló que con estas acciones se favorece a las familias mexiquenses de escasos recursos que habitan en zonas como Ecatepec, Tecámac, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Zumpango, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tlalnepantla y que destinan de dos o tres horas en sus traslados diarios.

Aseguró que estos son actos de beneficio social y con rostro humano que buscan transformar la movilidad al servicio del pueblo.