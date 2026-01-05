EdoMéx capacita a personal de salud para actuar ante pacientes con afectaciones emocionales

Capacitación a personal de la salud Capacitación a personal de la salud

El Gobierno del Estado de México busca elevar la calidad de la atención a sus pacientes con diversos problemas de salud y con este fin ha capacitado, desde octubre de 2024 a 4 mil 510 profesionales para lograr la calidad de su atención. Debido a esto busca mejorar la implementación del “Código Morado: contención mecánica”, el cual está enfocado en la atención de pacientes por afectaciones a su salud mental, que presenten algún grado de violencia o irritabilidad lo que podría ocasionarle dificultades para su tratamiento.

Las capacitaciones teórico-práctica se han estado realizando constantemente y una de las últimas estuvo dirigida a 60 integrantes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). Se impartió una plática sobre las etapas que atraviesa una persona ante este tipo de situaciones y como es que se puede llevar a cabo la correcta actuación del personal en el caso de que una persona presente algún grado de alteración o agresividad.

Integrantes del equipo “Código Morado” del Hospital Psiquiátrico “José Sáyago”, realizaron un simulacro del abordaje a una persona con crisis e indicaron que el objetivo es priorizar el manejo para una correcta intervención, que garantice la seguridad, integridad y bienestar del paciente; así como de las y los trabajadores y personas que se encuentren en la clínica.

Con estos trabajos de capacitación a personal en area de la salud, el Gobierno de EdoMéx salvaguarda la atención y los derechos humanos del paciente; además de garantizar que cada clínica y hospital cuente con un equipo adecuado para brindar atención oportuna ante conductas suicidas, crisis psicóticas, intoxicación por sustancias psicoactivas, estados de abstinencia, agitación psicomotriz o cualquier tipo de alteración mental.