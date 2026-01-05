Mil 500 conductores han ingresado al “Torito” en temporada navideña

Mil 501 conductores superaron el límite permitido de alcohol del 12 de diciembre de 2025 al cuatro de enero de 2026 y fueron ingresados al Centro de Sanciones Administrativas “Torito":
Y mil 480 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular.
Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscrito al Programa Conduce Sin Alcohol, “Jornadas Decembrinas”, realizó 474 mil 280 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y cinco mil 80 pruebas de alcoholemia (aire espirado".
Desde el 12 de diciembre y hasta el 11 de enero del 2026, se realizarán jornadas continuas, las 24 horas del día con presencia en las 16 alcaldías. Este operativo plantea la instalación a lo largo de este período de mil 130 puntos de revisión en lugares estratégicos, como los puntos de entrada y salida a la ciudad y en zonas de alta incidencia de siniestros viales.
Todo el día, más de 500 hombres y mujeres policías dispondrán de tecnología de punta, para garantizar la correcta aplicación y la precisión en las mediciones.