Realizan trabajos preventivos para mejorar el drenaje pluvial en Ixtapaluca default

Con el fin de prevenir encharcamientos e inundaciones durante la próxima temporada de lluvias, autoridades municipales realizan acciones de descubrimiento y rehabilitación de pozos de visita en distintos puntos del municipio de Ixtapaluca, trabajos que permitirán mejorar el desfogue del agua pluvial y reducir afectaciones a la población.

Estas labores forman parte de un programa permanente de prevención, enfocado en atender de manera anticipada los problemas que suelen presentarse durante las lluvias intensas, principalmente en vialidades y zonas habitacionales con alto tránsito vehicular y peatonal.

De acuerdo con la información proporcionada, los trabajos beneficiarán directamente un tramo de la Carretera México-Cuautla, así como diversas calles de la colonia La Venta, entre ellas Manuel Altamirano, Juárez, Hidalgo y Zaragoza, donde históricamente se han registrado acumulaciones de agua en temporada pluvial.

Las autoridades explicaron que el descubrimiento de pozos de visita permite identificar y liberar obstrucciones en la red de drenaje, lo que facilita un flujo más eficiente del agua de lluvia. Esta acción es clave para evitar que el agua se estanque en las calles, genere daños a la infraestructura urbana o afecte viviendas y comercios de la zona.

Además, los trabajos también permitirán mejorar el desfogue del agua proveniente de la calle Progreso, una vialidad que conduce grandes volúmenes de escurrimientos durante las lluvias. Al optimizar el flujo en este punto, se busca prevenir afectaciones en las calles aledañas y reducir riesgos para quienes transitan diariamente por el área.

Personal del organismo operador de agua señaló que estas acciones preventivas son fundamentales para enfrentar de mejor manera los fenómenos meteorológicos que se presentan cada año, ya que el mantenimiento oportuno de la infraestructura hidráulica ayuda a disminuir emergencias y gastos mayores por reparaciones posteriores.

Vecinas y vecinos de la colonia La Venta han señalado que, en años anteriores, las lluvias provocaban encharcamientos que dificultaban el paso de vehículos y peatones, además de generar molestias y riesgos sanitarios. Por ello, consideraron que estas labores anticipadas pueden representar una mejora significativa para la zona.

Las autoridades municipales reiteraron que trabajar antes de que inicie la temporada de lluvias es clave para evitar problemas futuros, por lo que continuarán con acciones similares en otras colonias del municipio donde se han identificado puntos críticos de acumulación de agua.

Se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de la infraestructura, evitando tirar basura en las calles y coladeras, ya que los desechos sólidos son una de las principales causas de taponamientos en el sistema de drenaje. Con estas acciones conjuntas, señalaron, se busca proteger a la población y mejorar las condiciones urbanas de Ixtapaluca.