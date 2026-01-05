Recupera SSC mercancía valuada en más de 9 mdp durante 2025

Robo Se realizaron 860 presentaciones ante la autoridad ministerial, relacionadas con el delito de robo a negocio. (Rogelio Morales Ponce)

Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 908 personas y recuperaron mercancía con un valor superior a los 9.3 millones de pesos, durante el año 2025.

En ese año se realizaron 860 presentaciones ante el Ministerio Público, relacionadas con el delito de robo a negocio.

Estas acciones permitieron asegurar mercancía con un monto total recuperado de nueve millones 353 mil 183 pesos, como resultado de la atención oportuna a reportes y la coordinación con áreas de seguridad interna de diversos establecimientos comerciales.

Entre los comercios con mayor número de presentaciones destacan tiendas departamentales, donde sobresale la recuperación de mercancía con un monto estimado en siete millones 664 mil 424 pesos.

Asimismo, resultado de acciones preventivas en distintos supermercados, los policías bancarios impidieron que fueran sustraídos diversos productos valuados en 529 mil 700 pesos.

De igual forma, personal de la PBI desplegado en clubes de almacén logró que diversas personas no hurtaran productos que alcanzaron un valor total de 515 mil 494 pesos. Por lo que respecta a diversos establecimientos, los oficiales de la PBI recuperaron 643 mil 565 pesos en artículos.

Entre las acciones más relevantes se encuentran la detención de un hombre de 57 años quien pretendía sacar mercancía de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, con un valor de 145 mil 800 pesos; y una mujer que fue arrestada al querer retirar productos valuados en 71 mil 340 pesos sin realizar el pago.

En la alcaldía Benito Juárez, una mujer fue presentada ante el Ministerio Público debido a que pretendía retirar mercancía de un establecimiento sin realizar el pago por más de 73 mil pesos.

En otra acción que tuvo lugar en una tienda ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, un hombre fue detenido al pretender llevar mercancía cuantificada en 57 mil pesos sin acreditar la compra con el ticket.