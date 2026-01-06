¡Alerta por bajas en CDMX! Estas serán las alcaldías afectadas con temperaturas de hasta 4°C

La Ciudad de México amanecerá este martes 7 de enero con un ambiente aún bastante invernal. Tanto, que las autoridades capitalinas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas, especialmente al amanecer.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas más bajas del día se registrarán entre las 03:00 y las 08:00 horas, por lo que se recomienda utilizar varias capas de ropa y mantenerse abrigados.

Este descenso térmico no es aislado: análisis de periodos recientes muestran que la capital ha enfrentado condiciones similares con alertas amarillas y naranjas por termómetros que pueden tocar entre 0°C y 6°C principalmente en las zonas altas de la ciudad.

Alcaldías con mayor riesgo por bajas temperaturas

Para este miércoles, las autoridades han señalado que las siguientes alcaldías estarán bajo alerta por frío intenso:

Milpa Alta

Tlalpan

Estas áreas, debido a su geografía y altitud, suelen ser más frías y propensas a heladas en temporada invernal.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 07/01/2026, en @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/I1hcu3ESGW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 6, 2026

Recomendaciones para combatir el frío

Utiliza varias capas de ropa

Prioriza prendas de algodón o lana y cubre bien cuello y extremidades

y cubre bien cuello y extremidades Mantente hidratado y consume alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico

y consume alimentos ricos en para fortalecer el sistema inmunológico Si sales por la mañana, evita cambios bruscos de temperatura y protégete la piel con cremas hidratantes

Estas recomendaciones no solo aplican para quienes transitan a pie, sino también para personas vulnerables como adultos mayores, niños y hasta mascotas.