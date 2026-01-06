Celebran Día de Reyes en M. Contreras con evento comunitario en la explanada

El festejo incluyó la tradicional partida de Rosca de Reyes y el anuncio de actividades dirigidas a familias en diversos puntos de Magdalena Contreras

La alcaldía Magdalena Contreras realizó la celebración del Día de Reyes, encabezada por el alcalde Fernando Mercado, en lo que representó el primer evento público del año en la demarcación. La actividad incluyó la tradicional partida de Rosca de Reyes y el anuncio de una jornada de entrega de juguetes en distintos puntos del territorio durante la semana.

El evento se llevó a cabo en la explanada de la alcaldía, donde vecinas y vecinos acudieron con sus familias para participar en las actividades organizadas con motivo de esta festividad. Niñas y niños convivieron con los Reyes Magos y participaron en dinámicas recreativas que incluyeron música, concursos y la entrega de obsequios.

El alcalde destacó el carácter comunitario de la celebración y la importancia de iniciar el año con actividades de convivencia social.

“Espero que este año lo hayan iniciado con la familia, que venga con mucha salud, con muchos éxitos y con mucha comunidad”, expresó ante las personas asistentes.

Las autoridades de la alcaldía informaron que, además del evento central realizado este 6 de enero, se tiene prevista la entrega de juguetes en diversos puntos de Magdalena Contreras a lo largo de la semana, con el objetivo de ampliar el alcance de la celebración. Para estas actividades, se invitó a las niñas y niños a acudir acompañados de una persona adulta.

El alcalde estuvo acompañado por el Director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, quien participó en la organización de las actividades dirigidas a la población infantil y familiar.

De acuerdo con lo informado, las jornadas incluirán también inflables, espectáculos para todo público y la posibilidad de tomarse fotografías con los Reyes Magos.

La conmemoración del Día de Reyes fue presentada por las autoridades locales como una oportunidad para reforzar valores de convivencia, solidaridad y cercanía entre las familias de la demarcación, así como para preservar una de las tradiciones con mayor arraigo en la vida social de la comunidad.