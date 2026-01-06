Gobierno de Texcoco ofrece descuentos en pago de predial y agua

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y fomentar el cumplimiento oportuno de las contribuciones municipales, el Gobierno de Texcoco puso en marcha un programa de descuentos en el pago del impuesto predial y del consumo de agua potable, vigente durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

De acuerdo con lo aprobado por el Cabildo, las y los contribuyentes cumplidos podrán acceder a bonificaciones escalonadas a lo largo del primer trimestre del año. Durante enero, el pago del impuesto predial contará con un descuento del 8 por ciento, al que se suma un 8 por ciento adicional para contribuyentes cumplidos. En el caso del servicio de agua potable, el incentivo será del 8 por ciento, más un 4 por ciento extra para consumidores que se encuentren al corriente.

Para el mes de febrero, los descuentos en el impuesto predial serán del 6 por ciento, más un 6 por ciento adicional para contribuyentes cumplidos. En tanto, el pago del consumo de agua potable tendrá una bonificación del 6 por ciento, más un 2 por ciento extra para consumidores cumplidos.

En marzo, último mes del programa, el descuento en el impuesto predial será del 4 por ciento, con un 2 por ciento adicional para contribuyentes cumplidos, mientras que en el pago del agua potable se aplicará un descuento del 4 por ciento.

Además de estos estímulos generales, el Gobierno municipal informó que se mantienen descuentos especiales para grupos vulnerables, los cuales contemplan una bonificación del 34 por ciento en el impuesto predial y del 38 por ciento en el pago del consumo de agua potable, con el propósito de garantizar un esquema más justo y solidario para quienes más lo necesitan.

Desde los primeros días de enero, contribuyentes cumplidos comenzaron a acudir a las cajas de la Tesorería Municipal para realizar sus pagos y aprovechar los beneficios vigentes. Para agilizar los trámites, el ayuntamiento habilitó las cajas recaudadoras y además instaló una carpa de atención, donde personal administrativo entrega las cuentas y aplica los descuentos correspondientes, con el fin de reducir tiempos de espera y ofrecer un espacio adecuado y ordenado para la ciudadanía.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones buscan brindar un servicio con calidad y calidez, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y garantizando una atención respetuosa por parte del personal a las y los contribuyentes.

El horario de atención para realizar los pagos es de lunes a viernes, de 7:30 a 17:00 horas, y sábados, de 8:00 a 13:00 horas, en las cajas de la Tesorería Municipal.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, agradeció a las y los vecinos que año con año cumplen puntualmente con el pago de sus impuestos, destacando la participación de las personas adultas mayores, quienes suelen ser las primeras en acudir a realizar este trámite. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con sus contribuciones, al señalar que estos recursos se reflejan en obras y servicios para las comunidades, impulsando el desarrollo y bienestar de todas y todos los texcocanos.