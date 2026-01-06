Metrópoli

Las autoridades municipales informaron que estas acciones buscan garantizar que la ciudadanía pueda realizar sus actividades de manera tranquila y segura

Implementan Operativo Reyes Magos 2026 para reforzar la seguridad en Tlalnepantla

Por Eidalid López
Con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias durante las celebraciones de Día de Reyes, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla puso en marcha el Operativo Reyes Magos 2026, una estrategia preventiva que se lleva a cabo en distintos puntos de alta afluencia del municipio.

El operativo se desarrollo principalmente en plazas comerciales, bancos y mercados, lugares que registran un incremento significativo de visitantes en los días previos al 6 de enero, cuando madres, padres y tutores realizan compras para esta tradicional fecha. Las autoridades municipales informaron que estas acciones buscan garantizar que la ciudadanía pueda realizar sus actividades de manera tranquila y segura.

Como parte del dispositivo, elementos de seguridad realizan recorridos preventivos, vigilancia constante y presencia estratégica en zonas comerciales, con el fin de disuadir conductas delictivas y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la población. Asimismo, se mantiene coordinación entre distintas áreas de seguridad y protección civil.

El Gobierno Municipal destacó que el Operativo Reyes Magos 2026 forma parte de una estrategia integral de prevención, enfocada en proteger a las familias tlalnepantlenses durante temporadas en las que se incrementa la movilidad y la actividad económica. La presencia de cuerpos de seguridad busca generar confianza entre comerciantes y consumidores.

Autoridades locales señalaron que este tipo de acciones permiten reforzar el orden y la vigilancia en espacios públicos, especialmente en fechas donde las tradiciones generan una mayor concentración de personas. Además, se prioriza la atención a niñas y niños, quienes son los principales protagonistas de esta celebración.

Durante el operativo, también se realizan labores de orientación y apoyo a la ciudadanía, así como atención inmediata en caso de emergencias, extravíos o incidentes menores. Las autoridades invitaron a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, como cuidar sus pertenencias y reportar cualquier situación sospechosa a los elementos en servicio.

El Ayuntamiento de Tlalnepantla reiteró que la seguridad es una prioridad, por lo que continuará implementando operativos preventivos en fechas clave a lo largo del año, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y proteger a las familias.

Finalmente, el Gobierno Municipal hizo un llamado a las y los habitantes para disfrutar de las festividades de Día de Reyes de manera responsable, destacando que el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es fundamental para mantener un entorno seguro y ordenado.

Con el Operativo Reyes Magos 2026, Tlalnepantla reafirma su compromiso de cuidar a sus habitantes y preservar una de las tradiciones más importantes para las familias mexicanas, garantizando condiciones de seguridad para que niñas y niños puedan vivir esta fecha con alegría.

