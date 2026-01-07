Ciudad de México con alerta por bajas temperaturas este 8 de enero: ¿en qué alcaldías bajará hasta 1°C?

Este enero de 2026 la Ciudad de México experimentará climas considerablemente fríos en puntos específicos. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, han sido activadas alertas por bajas temperaturas para este jueves 8 de enero.
Las advertencias incluyen alerta naranja para zonas con temperaturas de 1°C a 3°C, y alerta amarilla donde el termómetro rondará entre 4°C y 6°C. Esto lo convierte en uno de los episodios de frío más marcados de la temporada.
Clima en la CDMX este jueves 8 de enero de 2026
Las autoridades detallaron que, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del 8 de enero, estas alcaldías serán las más afectadas:
- Tlalpan con alerta naranja y posibilidad de acercarse a 1°C
- Milpa Alta con alerta amarilla
- Tláhuac con alerta amarilla
- Xochimilco con alerta amarilla
Aunque no son las únicas demarcaciones con frío considerable en la capital, estas concentran las zonas montañosas o elevadas donde la atmósfera fría es más densa.
Expertos en climatología urbana señalan que las zonas sur y sur poniente de la capital podrían registrar temperaturas bajas debido a su altitud y condiciones geográficas.
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 08/01/2026, en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oa95i1Q5sy— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 7, 2026
Consejos para sobrevivir al frío CDMX
Aunque no vivas en una zona con alerta, las mañanas cercanas a los 4°C aún pueden sentirse intensas si no vas preparado. Aquí algunos tips importantes:
- Ropa por capas: varias prendas delgadas mantienen mejor el calor que una sola gruesa. Considera prendas térmicas
- Vitaminas: consumir alimentos con vitamina A y C te ayudará a reforzar defensas durante estas mañanas heladas
- Protege a los grupos vulnerables: adultos mayores e infancias son los más sensibles a cambios bruscos de temperatura. No olvides proteger a tus mascotas