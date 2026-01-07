Ciudad de México con alerta por bajas temperaturas este 8 de enero: ¿en qué alcaldías bajará hasta 1°C?

Este enero de 2026 la Ciudad de México experimentará climas considerablemente fríos en puntos específicos. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, han sido activadas alertas por bajas temperaturas para este jueves 8 de enero.

Las advertencias incluyen alerta naranja para zonas con temperaturas de 1°C a 3°C, y alerta amarilla donde el termómetro rondará entre 4°C y 6°C. Esto lo convierte en uno de los episodios de frío más marcados de la temporada.

Clima en la CDMX este jueves 8 de enero de 2026

Las autoridades detallaron que, entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del 8 de enero, estas alcaldías serán las más afectadas:

Tlalpan con alerta naranja y posibilidad de acercarse a 1°C

con y posibilidad de acercarse a Milpa Alta con alerta amarilla

con Tláhuac con alerta amarilla

con Xochimilco con alerta amarilla

Aunque no son las únicas demarcaciones con frío considerable en la capital, estas concentran las zonas montañosas o elevadas donde la atmósfera fría es más densa.

Expertos en climatología urbana señalan que las zonas sur y sur poniente de la capital podrían registrar temperaturas bajas debido a su altitud y condiciones geográficas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 08/01/2026, en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/oa95i1Q5sy — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 7, 2026

Consejos para sobrevivir al frío CDMX

Aunque no vivas en una zona con alerta, las mañanas cercanas a los 4°C aún pueden sentirse intensas si no vas preparado. Aquí algunos tips importantes: