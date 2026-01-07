Confirma Pablo Vázquez 2 narcomenudistas detenidos por ataque a policía de inteligencia

El jefe de la policía capitalina El jefe de la policía capitalina (Adrián Contreras)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que dos personas fueron detenidas tras el ataque a balazos en contra de un policía de inteligencia en la alcaldía Iztapalapa.

Estos sujetos, dijo, son miembros del grupo de narcomenudistas que la víctima les daba seguimiento para su desmantelamiento.

La noche del pasado seis de enero, el agente resultó lesionado por disparos de arma de fuego al interior de una unidad habitacional, en la colonia Ermita Zaragoza.

El oficial realizaba trabajos de investigación e inteligencia en la zona, en atención a varias denuncias por venta de droga y armas en la zona, cuando fue lesionado por disparos de arma de fuego en la cabeza y pierna, ambos del lado izquierdo.

“Tenemos ya dos personas detenidas derivada de la agresión, son personas relacionadas con la banda que operaba el punto de venta de droga que estaba investigando nuestro compañero y seguimos avanzando en la investigación para detener al autor material”.

“Como en todos los demás casos, absolutamente todos donde ha habido agresiones contra compañeros, se ha llevado ante la justicia a los responsables”, aseguró el jefe de la policía.

Al momento de la agresión, sus compañeros que también realizaban trabajos de investigación se aproximaron y observaron al oficial lesionado sobre el andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo y los servicios de emergencia.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que acudieron al lugar, lo diagnosticaron con herida por proyectil de arma de fuego en cráneo y hemoneumotórax derecho y presencia de líquido en cavidad abdominal, por lo que de inmediato fue llevado al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE para su pronta atención, donde tras ser estabilizado por el personal médico, el oficial fue trasladado vía aérea por efectivos de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores a otro nosocomio, para recibir la atención especializada correspondiente a su condición de salud.