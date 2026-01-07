Delfina da banderazo a obras de reconstrucción en el Periférico Norte

Periférico Norte entra en proceso de reconstrucción integral en seis municipios

El Gobierno del Estado de México inició la reconstrucción integral del Periférico Norte, una de las vialidades con mayor carga vehicular de la entidad, con una inversión superior a mil 200 millones de pesos.

La obra contempla la rehabilitación de 108 kilómetros en el tramo que va de Naucalpan a Tepotzotlán y, de acuerdo con la autoridad estatal, beneficiará a más de 15 millones de personas que utilizan esta vía de manera cotidiana.

Durante el arranque de los trabajos, la gobernadora Delfina Gómez informó que el Periférico Norte no había recibido una intervención integral en aproximadamente 25 años, por lo que el proyecto se plantea como una reconstrucción total y no como acciones de mantenimiento parcial.

La mandataria subrayó la relevancia estratégica de esta vialidad para la movilidad metropolitana y la conexión entre el norte del Estado de México y la Ciudad de México.

“Es la avenida con mayor tránsito del estado y una de las principales a nivel nacional”, señaló la gobernadora al destacar que por esta vía circulan diariamente millones de personas con destinos laborales, educativos y de servicios.

Según la información oficial, los trabajos incluyen el retiro y colocación de nueva carpeta asfáltica, la reparación de brocales y rejillas, la renovación de la señalización horizontal y vertical, el balizamiento completo y el mejoramiento del sistema de alumbrado público. Las labores se desarrollarán en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

El encargado del despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, Joel González Toral, explicó que las obras se realizarán en turnos diurnos y nocturnos, aunque las intervenciones de mayor impacto se llevarán a cabo principalmente por la noche para reducir afectaciones al tránsito, considerando que por esta vialidad circulan en promedio 204 mil vehículos al día.

La administración estatal prevé concluir la reconstrucción el próximo 30 de abril. En ese periodo, las autoridades pidieron a la población tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y mantenerse informada sobre los avances y posibles cierres parciales.

El gobierno mexiquense señaló que la ejecución de la obra estará a cargo de empresas locales, lo que permitirá la generación de empleos y la reactivación económica en la zona. Asimismo, se indicó que el proyecto forma parte de una estrategia más amplia de recuperación y modernización de la infraestructura vial del estado.

Durante el evento de arranque, realizado en las inmediaciones de las Torres de Satélite, la gobernadora destacó la coordinación con el Gobierno federal para la realización de este tipo de proyectos de infraestructura.

Añadió que a lo largo de 2026 se pondrán en marcha y se concluirán diversas obras públicas en distintos municipios, entre ellas mercados, plazas públicas, unidades deportivas y nuevas vialidades.

Al acto asistieron integrantes del gabinete estatal, entre ellos el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares; el secretario de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González, así como presidentas y presidentes municipales de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.