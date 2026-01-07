Doppelmayr obtiene contrato para construir la Línea 5 del Cablebús

SICT en coordinación con CDMX para Línea 4 de Cablebús Se invertirán 4 mil 754 mdp para montar 8 estaciones y 393 cabinas para pasajeros

La empresa Doppelmayr México obtuvo el contrato para el diseño, suministro, construcción y puesta en operación de la Línea 5 del Cablebús de la Ciudad de México, proyecto considerado estratégico dentro del sistema de movilidad de la capital.

Esta nueva línea será la más extensa del mundo en su tipo para transporte urbano por cable, con una longitud total de 15.2 kilómetros y 12 estaciones a lo largo de su trazo.

El proyecto contempla una inversión pública de 7.9 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 372 millones de euros, y forma parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer una movilidad más sostenible, segura e incluyente.

La Línea 5 conectará las alcaldías de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez, y se integrará a la red de transporte público existente, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el poniente y el sur de la ciudad.

Según lo previsto, el sistema tendrá una capacidad de hasta 3 mil pasajeros por hora por sentido, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado actuales en más de 50 por ciento para quienes habitan o transitan por las zonas que atenderá. La apertura de la Línea 5 del Cablebús está programada para el año 2028.

Doppelmayr señaló que el sistema incorporará tecnología de última generación diseñada para operar con altos niveles de seguridad, disponibilidad y eficiencia energética.

El proyecto contempla una operación estable incluso bajo condiciones meteorológicas complejas, así como accesibilidad universal que permita viajes sin barreras para personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos con movilidad limitada.

También se prevé la incorporación de sistemas redundantes de seguridad y monitoreo, además de un menor impacto ambiental en comparación con otros medios de transporte público.

En términos de infraestructura, el sistema estará conformado por 462 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, apoyadas por 114 torres distribuidas a lo largo del recorrido.

El trazo se dividirá en cinco secciones, de las cuales tres serán troncales y dos ramales, mediante un sistema de góndola desembragable. La Línea 5 contará además con conexión directa a la estación Mixcoac del Metro, donde confluyen las Líneas 7 y 12, lo que fortalecerá la intermodalidad en esta zona de la ciudad.

Al no depender de infraestructura en superficie, el Cablebús requiere menores costos de liberación del derecho de vía y mantiene una huella urbana reducida.

Asimismo, se prevé una disminución relevante de emisiones contaminantes derivada del cambio modal hacia un sistema eléctrico aéreo y de la eliminación de rutas superficiales redundantes, lo que podría traducirse en mejoras en la calidad del aire y en la eficiencia general de la red de transporte.

La relación entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Grupo Doppelmayr inició en 2021 con la construcción de las Líneas 1 y 3 del Cablebús, así como con el teleférico de Uruapan, actualmente en desarrollo en el estado de Michoacán.

Cabe mencionar que, además de los sistemas de transporte público por cable, el Grupo Doppelmayr ha desarrollado otros proyectos en México, entre ellos el Cable Liner Aerotrén del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el sistema RopeCon para el transporte sustentable de materiales en la industria minera y el teleférico de Vidanta, considerado el primer teleférico turístico dentro de un resort de playa en América Latina.