El gobierno de Huixquilucan anuncia cursos de ingles y oportunidades para cursar la preparatoria

Ofertas educativas en Huixquilucan

El gobierno de Huixquilucan ha anunciado dos nuevas ofertas educativas para diferentes niveles académicos, esto con el fin de fortalecer el futuro de las distintas generaciones de habitantes.

La primera oportunidad invita a niñas y niños que se encuentren cursando la primaria a talleres de regularización de inglés y computación, en la biblioteca Adolfo López Mateos. Los cursos serán impartidos los días martes y miércoles en un horario de las 15:30 a las 16:50 hrs.

La segunda oferta se enfoca en cualquiera que quiere terminar o concluir la preparatoria. Las inscripciones se encuentran abiertas todo el año, el papeleo del los tramites no tiene ningun precio, no se necesita pasar por un examen de admisión, ni hay límite de edad y por último dichos estudios son validos ante la SEP.

Para cualquier informe acerca de la prepa abierta, el número disponible es: 55 2595 7050 Ext. 6711. Para ser atendido en persona, se puede acudir a las oficinas que se encuentran en la Dirección General de Desarrollo Social, ubicación: Calle Luis Pasteur, San Juan Bautista, 52760, Huixquilucan de Degollado.

Las próximas ofertas que sean anunciadas, se pueden conocer por medio de las redes sociales del municipio.