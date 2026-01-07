No habrá servicio de parquímetro durante ocho días en Ecatepec

Parquímetro

El día 6 de enero del 2026, por medio de sus redes sociales, el gobierno de Ecatepec anuncio que desde el día del comunicado, y hasta el día 13 del mismo mes, queda suspendido el servicio de parquímetro.

Por su parte, la presidenta municipal Azucena Cisneros, notifico por igual acerca de esta interrupción temporal de dicha opción para estacionarse en la vía pública.

“A partir de hoy y hasta el próximo martes 13 de enero de 2026 se suspende el servicio de parquímetros en el Municipio de Ecatepec”, comentó Cisneros.

Como consecuencia de esta modificación temporal, los automovilistas, deben de considerar opciones alternas de estacionamiento. De igual manera, no deben de olvidarse de mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno municipal, con el objetivo de conocer cualquier actualización al respecto.