Publica IECM resultados estadísticos de la Elección del Poder Judicial en CDMX

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) presentó la estadística de la Elección del Poder Judicial de la Ciudad de México 2025, así como un sistema de consulta pública que permitirá a la ciudadanía acceder a información detallada sobre los resultados de este proceso electoral.

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional encargada de la implementación y seguimiento de los trabajos del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, se informó que el documento estadístico está integrado por cinco capítulos que incluyen información general y un análisis descriptivo del comportamiento del electorado.

El documento incorpora una nota metodológica en la que se precisan las fuentes de información y los procedimientos utilizados para la integración de las bases estadísticas. El primer capítulo reúne datos sobre instrumentos registrales e indicadores electorales, como la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal.

El segundo capítulo presenta los resultados de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, la cual se llevó a cabo bajo una circunscripción única en todo el territorio de la Ciudad de México. En los capítulos tercero y cuarto se desarrolla la información correspondiente a la elección de magistraturas y juzgados del Poder Judicial, organizada en once distritos judiciales electorales locales.

El quinto capítulo está dedicado al análisis del voto anticipado emitido por personas en estado de postración y por sus personas cuidadoras primarias, con el objetivo de documentar este mecanismo de participación electoral.

De manera complementaria, el IECM dio a conocer el Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados de la Elección del Poder Judicial 2025, el cual está conformado por siete módulos temáticos que concentran información sobre instrumentos registrales, elecciones de magistraturas y juzgados, voto anticipado, mapas temáticos y un apartado para la descarga de información.

La plataforma integra tablas y gráficas interactivas que permiten recorrer los datos de forma dinámica. La información se encuentra organizada en cinco ámbitos geoelectorales: entidad, Distrito Judicial Electoral Local, Distrito Electoral Local, Sección Electoral y Casilla Única.

El sistema también ofrece la posibilidad de descargar insumos institucionales como el padrón electoral, la lista nominal desagregada por sexo y grupo etario, el número de plazas por materia, las candidaturas aprobadas y los resultados por candidatura y poder postulante.