Renovación de L3 del Metro comenzará este año; se invertirán 41 mil mdp

Metro Línea 3 Metro Ciudad de México. (CUARTOSCURO/Rogelio Morales Ponce)

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México será sometida a una renovación a partir de este año, con una inversión estimada en 41 mil 79 millones de pesos, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

De acuerdo con lo expuesto, la intervención contempla la modernización total de las 21 estaciones, la renovación de vías, túneles, sistemas eléctricos y de señalización, así como la adquisición de 45 nuevos trenes.

El proyecto permitirá incrementar hasta en 30 por ciento la capacidad de transporte y reducir los intervalos de paso a menos de dos minutos, con estándares internacionales de operación.

La mandataria capitalina detalló que el Metro es el principal bien público de la ciudad y el eje del sistema de movilidad.

“El Metro es el corazón de la movilidad de esta ciudad. Es el bien público más importante que tiene la ciudad. Es el más grande de América y tiene más de 50 años, por lo que ya no sólo requiere mantenimiento, sino una renovación completa”, afirmó.

La Línea 3, inaugurada en la década de los setenta, presenta actualmente problemas derivados de su antigüedad, como hundimientos, desgaste de vías, fallas en el sistema eléctrico y limitaciones tecnológicas que impactan en la velocidad y la frecuencia del servicio. Según las autoridades, estas condiciones hacen urgente una intervención profunda que permita garantizar la seguridad y la eficiencia operativa.

Fecha de incio de obras

Clara Brugada explicó que el proyecto arrancará en los próximos días con trabajos en talleres, cocheras y en la estación Universidad, mientras que la intervención mayor en la línea se prevé para después de la realización del Mundial de Futbol, con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios.

“El gran objetivo es hacer esta obra con las menores afectaciones posibles al servicio. Estamos planeando esta intervención de tal forma que tenga el menor impacto para quienes usan diariamente el Metro”, señaló.

La jefa de Gobierno recordó que la modernización de la Línea 1 marcó un precedente, con una inversión de 37 mil millones de pesos, trenes nuevos y estaciones completamente accesibles, y afirmó que la Línea 3 seguirá ese mismo modelo, pero incorporando aprendizajes para optimizar tiempos y procesos.

Capacidad, tecnología y ahorro de energía

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que la Línea 3 es la de mayor número de interconexiones en el sistema, con siete enlaces estratégicos y 13 conexiones con Metrobús y rutas de la Red de Transporte de Pasajeros. Su renovación, dijo, forma parte de una estrategia más amplia de transformación del sistema de movilidad hacia la electromovilidad y la modernización integral.

“La Línea 3 tiene cerca de un millón 100 mil usuarios al día. Es un corredor fundamental y su renovación tiene que centrarse en la menor afectación al usuario, cumplir en los plazos establecidos y garantizar eficiencia en la ejecución”, sostuvo el funcionario.

El proyecto prevé como benefeicios reducir hasta 35 por ciento en el consumo de energía, gracias a la modernización de subestaciones y sistemas eléctricos, así como la implementación de un nuevo sistema de pilotaje automático CBTC de última generación. Dicho sistema permitirá intervalos operativos de alrededor de 100 segundos y una operación más segura y confiable.

Agregó que se trata de una obra integral que abarcará infraestructura, estaciones, talleres, cocheras, señalización, telecomunicaciones y accesibilidad universal, con elevadores, escaleras eléctricas y adecuaciones para personas con discapacidad.

Urgencia de la renovación





El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, expuso el diagnóstico técnico de la Línea 3 y las razones que hacen impostergable su renovación. Señaló que los hundimientos en algunos tramos obligan a reducir la velocidad de los trenes, afectando los tiempos de traslado y la calidad del servicio.

“Hay tramos donde los trenes tienen que circular a velocidades muy bajas para garantizar la seguridad, lo que impacta directamente en la experiencia de los usuarios. Además, los durmientes, el balasto y los sistemas de tracción ya muestran una obsolescencia clara”, explicó.

Agregó que los trenes actuales tienen más de 47 años de servicio y operan con sistemas electromecánicos antiguos, lo que genera fallas recurrentes en puertas, tracción y señalización.

“Con la modernización planteada, pasaríamos a un sistema de pilotaje automático con fibra óptica y software de última generación, lo que haría al Metro mucho más seguro y eficiente”, afirmó.

Planeación de largo plazo

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, aseguró que el proyecto cuenta con respaldo financiero sólido y se enmarca en una política de inversión pública sustentable.

Precisó que el presupuesto aprobado para el Metro en este año asciende a 25 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil millones están destinados al arranque de la Línea 3.

“Esta intervención tiene un costo paramétrico validado de 41 mil 79 millones de pesos. Es un proyecto alineado al Plan Nacional de Desarrollo y pensado con una visión de largo plazo, que busca garantizar Metro para los próximos 50 años”, señaló.

De Botton explicó que las finanzas sanas de la ciudad, el incremento de ingresos propios y la creación de un fideicomiso para infraestructura permiten afrontar proyectos de esta magnitud sin comprometer la estabilidad financiera. Añadió que el proceso de licitación se dará a conocer públicamente, con mecanismos de transparencia y supervisión.