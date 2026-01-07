Servidores públicos del EdoMéx concluyen cursos en perspectiva de género y prevención de las violencias

Secretaría de las Mujeres

A lo largo del 2025, el Gobierno del Estado de México, por medio de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), consolidó una serie de estrategias con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra este sector de la población. De igual manera, se busca promover la igualdad sustantiva en el servicio público estatal y municipal.

Durante este tiempo, a través del Centro de Aprendizaje Digital (CAD), plataforma operada por la SeMujeres, 10 mil 620 personas servidoras públicas concluyeron cursos en perspectiva de género, derechos humanos y prevención de las violencias.

Gracias a esta modalidad se logró la ampliación de la cobertura formativa y el acercamiento a los procesos de profesionalización para los municipios de México.

Paralelamente, se impulsó el Programa Único de Capacitación, con el cual 600 personas obtuvieron sus certificaciones en Estándares de Competencia relacionados con la prevención, atención y erradicación de conductas violentas contra las mujeres.

El programa contó con la participación de personal de las secretarías de las Mujeres, de Bienestar, de Salud, de Seguridad y de Movilidad. Además de dependencias como la Comisión de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de Justicia, y el DIF del Estado de México.

Dichos procesos de certificación ayudan a fortalecer la profesionalización del servicio público, ya que aseguran que quien acompaña y diseña las intervenciones de género tiene los conocimientos y las habilidades para una actuación eficaz, sensible y con derechos humanos.

Por otro lado, también se impartieron 556 capacitaciones, de forma tanto presencial como virtual, enfocadas al personal de ayuntamientos y dependencias estatales. Dichos procesos contribuyeron al reforzamiento de habilidades para poder identificar situaciones de riesgo, contar con la comprensión de los factores estructurales que generan desigualdades y mejorar los mecanismos para la atención.

Las acciones se desarrollaron en el marco de los Programas Estratégicos para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y para la Atención de la Alerta de Violencia de Género por Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres.