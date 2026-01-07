Sheinbaum y Brugada inauguran esculturas dedicadas a mujeres indígenas en Reforma

Instalan seis esculturas de mujeres indígenas en Paseo de la Reforma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezaron la develación de seis nuevas esculturas dedicadas a mujeres indígenas y ancestrales de la historia nacional, las cuales fueron instaladas en el Paseo de la Reforma como parte del corredor conocido como el Paseo de las Heroínas.

Clara Brugada señaló que la incorporación de estas figuras al espacio público representa un cambio en la forma en que se narra la historia del país.

“Durante muchos años el papel de las mujeres fue minimizado, ocultado o borrado, a veces de manera intencional, pero hoy la historia de México ya no puede ni debe seguir contándose sin ellas, sin sus luchas, pensamientos, trabajo, valentía y sin su amor profundo por el país”, expresó la mandataria capitalina.

Agregó que Paseo de la Reforma se convierte ahora en un espacio de memoria para las mujeres que han contribuido a la construcción de la nación, iniciativa que se originó durante la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno capitalino.

“Hoy se hace homenaje a nuestras ancestras, a las mujeres indígenas que hoy están presentes en el Paseo de la Reforma, pero también en la memoria de todas las mexicanas y mexicanos”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante la develación de esculturas dedicadas a mujeres indígenas en Paseo de la Reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la colocación de estos monumentos como un acto de justicia histórica hacia las mujeres indígenas que, durante siglos, fueron invisibilizadas o relegadas en el relato oficial.

Señaló que su presencia en el corazón de la capital reconoce a quienes han sostenido la vida cultural, social y espiritual del país desde sus comunidades.

“Estas esculturas representan la grandeza de las mujeres indígenas, su sabiduría transmitida de generación en generación, su vínculo con la tierra, sus formas comunitarias de organización y los valores que han preservado, incluso frente a la exclusión y la violencia”, indicó.

Precisó que las figuras representan, entre otras, a la Mujer de Palenque, Isabel Moctezuma Tecuichpo, hija de Moctezuma Xocoyotzin; la mujer mixteca Ñuñu, conocida como “señora Seis Mono”; Xiuhtlaltzin, Érendira y Malintzi, quienes ahora ocupan un lugar junto al Paseo de las Heroínas como parte fundamental de la historia de México.