Tlalnepantla le da una segunda vida a los árboles de Navidad

Árbol de navidad

Con el objetivo de reciclar la gran cantidad de árboles navideños que suelen ser tirados a la basura durante estas fechas, el Gobierno de Tlalnepantla, ha invitado a que la población lleve a sus pinos a la Explanada Municipal.

Ahora, si bien no existe una cifra exacta que dimensione la cantidad de árboles de Navidad que anualmente son tirados en la Ciudad de México, debido a que muchos son abandonados en la vía pública y otros tantos no son registrados. Cada año, el gobierno de la ciudad y las alcaldías realiza la campaña “Árbol por Árbol, tu Ciudad Reverdece”.

Para darse una idea, en años pasados, por ejemplo en el 2024, tan solo la alcaldía Benito Juárez acopió 6,594 árboles, mientras que el el 2021, entre varias alcaldías sumaron un total de 3,036 árboles recolectados en sus centros de acopio.

Este año, por medio de sus redes sociales el gobierno del municipio anuncio que la convocatoria comenzara hasta el 12 de enero y tendrá su conclusión el día 30 del mismo mes.

Los árboles que sean llevados al punto ya mencionados serán transformados en abono, lo cual ayuda en el cuidando del medio ambiente.

La iniciativa funcionara con el siguiente horario:

Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs

Por último, en caso de que alguien tenga la intención de llevar un árbol falso, es importante mencionar que únicamente serán recibidos los árboles naturales.