Activan Alerta Amarilla por frío intenso en cinco alcaldías de CDMX para este viernes 9 de enero

Alerta Amarilla por frío intenso en cinco alcaldías de CDMX para este viernes 9 de enero

Enero no perdona a los capitalinos. Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmaron la activación de Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana de este viernes en cinco alcaldías de la Ciudad de México.

Durante este periodo se esperan temperaturas mínimas de 4 a 6 °C, especialmente en zonas altas y áreas expuestas al viento, por lo que Protección Civil hace un llamado a tomar medidas preventivas, principalmente en adultos mayores, niños y mascotas.

Clima este 9 de enero de 2026 en CDMX: alcaldías en Alerta Amarilla

Las cinco alcaldías donde se prevén las condiciones más bajas son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Estas zonas comparten características de altitud o cercanía a áreas boscosas, lo que favorece que el termómetro baje de manera más abrupta en las primeras horas del día.

¿Cuándo inicia y termina la alerta?

La vigencia de la Alerta Amarilla por frío será desde las 00:00 hasta las 08:00 horas del viernes, que es cuando se esperan las temperaturas más bajas. Durante ese lapso, la recomendación principal es evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca con bufanda o cuello de abrigo y, dentro de lo posible, evitar exponerse en el exterior.

En caso de identificar síntomas de hipotermia o malestar por el frío, lo ideal es buscar un lugar cálido y, si es necesario, solicitar ayuda médica.