Banderazo de inicio de obra en la rehabilitación de periférico Norte en Tlalnepantla

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, acompañó a la Gobernadora del Estado de México, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, al arranque de la obra de Rehabilitación integral del Periférico Norte, una de las vialidades más importantes de la zona metropolitana.

Durante el evento, las autoridades destacaron que este proyecto se realiza de manera coordinada entre el Gobierno del Estado de México y el gobierno municipal, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad de miles de personas que diariamente utilizan esta carretera para trasladarse a sus trabajos, escuelas y hogares.

El Periférico Norte es una vía clave para Tlalnepantla y municipios vecinos, pero por años presentó problemas como baches, desgastes del pavimento y deficiencias en la señalización, lo que provocaba congestionamientos y accidentes. Por ello, esta obra responde a una demanda histórica de la ciudadanía, que durante mucho tiempo solicitó su rehabilitación.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos contemplan la mejora del asfalto, la modernización de la infraestructura vial y acciones para brindar mayor seguridad a conductores y peatones. Se espera que, una vez concluida la rehabilitación, el tránsito sea más ágil y se reduzcan los riesgos de percances viales.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que este tipo de proyectos forman parte del compromiso de su administración para mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses, priorizando obras que tengan un impacto directo en la vida diaria de la población. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo conjunto con los municipios para lograr mejores resultados.

Por su parte, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz señaló que en Tlalnepantla se mantiene una política de colaboración con el Gobierno del Estado de México para transformar la ciudad y atender las principales necesidades de la población. Afirmó que la rehabilitación del Periférico Norte es un paso crucial para fortalecer la movilidad, impulsar el desarrollo y generar mayor seguridad.

Con este arranque de obra, el gobierno municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando bajo el principio de “El Poder de Servir”, impulsando acciones que beneficien directamente a la ciudadanía y contribuyan a la construcción de una mejor Tlalnepantla para todas y todos.