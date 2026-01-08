Captan el momento exacto de cómo rescatan a gatito atrapado en una obra en construcción en la GAM Te compartimos el video del rescate. (@SCC_CDMX)

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) realizó maniobras de rescate animal para poner a salvo a un gatito atrapado en la trabe de una obra en construcción, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La asistencia al minino fue brindada por efectivos policiales mientras realizaban sus recorridos de seguridad en la colonia Nuevo Tenochtitlan, en la GAM. El momento exacto del rescate del gatito fue captado en video.

Vídeo: rescate de gatito en una obra en construcción en la GAM

Los elementos de la SSC fueron requeridos por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte para acudir al auxilio del gatito, que se encontraba atrapado en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Norte 88 y Oriente 85.

En el video difundido en redes sociales por la Secretaría de Seguridad Ciudadana se observa cómo los oficiales realizan las maniobras necesarias para liberar del muro al minino, que estaba atorado entre la estructura.

Entre varillas y concreto, los policías iluminaron el espacio y, aunque no se reveló cuánto tiempo llevaba ahí, el gatito salió del lugar sin lesiones.

#BoletínSSC | #RescateAnimal | Personal de la #SSC rescató a un mínimo atrapado por varias horas en la trabe de una obra en construcción, en @TuAlcaldiaGAM.



El apoyo se brindó por parte de los efectivos policiales cuando realizaban sus recorridos de seguridad en la colonia… pic.twitter.com/09qHdXikrU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 8, 2026

Así fue el rescate del gatito atrapado entre varillas en la GAM

De acuerdo con NOTI.mx, al arribar al sitio, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se entrevistaron con un ciudadano de 37 años, quien explicó que su gatito había quedado atrapado entre las varillas de una trabe y no podían liberarlo, debido al espacio reducido que impedía sujetarlo con seguridad.

Ante la situación, los policías evaluaron el área y coordinaron de inmediato las maniobras de rescate.

Uno de los oficiales introdujo el brazo entre las barras metálicas para alcanzarlo, mientras otro de sus compañeros utilizó un palo de escoba para acercar al felino, hasta lograr extraerlo sano y salvo.

Al confirmar que el gato, de pelaje pardo y talla mediana, no presentaba lesiones, fue entregado a su dueño, quien agradeció el apoyo.

Afortunadamente el gatito esta sano y salvo, pesé al momento de tensión.