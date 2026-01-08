Colegio 10 de mayo celebra el Día de Reyes con entrega de juguetes y compromiso educativo

Yeshua Barragán en la entrega de juguetes por Día de Reyes Foto: Cortesía

En el marco del Día de Reyes, el Colegio 10 de mayo, ubicado en Azcapotzalco, se llenó de sonrisas, emoción y esperanza con la repartición de juguetes y el corte de la tradicional rosca de Reyes para las niñas y los niños de la institución, un gesto que convirtió la jornada en un momento profundamente significativo para toda la comunidad.

La iniciativa fue encabezada por Martín Yeshua Barragán Cruz, junto con los miembros del patronato Formación Integral para la Niñez y Juventud 10 de mayo, A.C., su familia y sus colaboradores, con el acompañamiento solidario de donantes que se sumaron para hacer realidad la ilusión de las infancias.

Martín Barragán, presidente dicho patronato, señaló que esta fecha representa mucho más que una tradición. “La mejor forma de crecer como sociedad es trabajando en equipo, y no hay mejor regalo de Reyes que una escuela que se renueva y apuesta por el futuro de sus niñas y niños”. Además, anunció que el Colegio 10 de mayo tendrá una renovación profunda para acercar un modelo educativo de calidad, no solo en lo intelectual, científico y tecnológico, sino también en lo humanista, con el objetivo de fortalecerse como comunidad, como familias y como espacio de cuidado y acompañamiento.

Con palabras cercanas y llenas de sensibilidad, María Isabel Sánchez, esposa de Martín Barragán y presidenta de la Fundación BS, A.C., invitó a las y los estudiantes a sentirse acompañados. “El Día de Reyes es una oportunidad para encontrarnos como comunidad, mirarnos a los ojos y recordar que no están solos”, compartió. Afirmó que “desde la fundación creemos profundamente en las niñas, los jóvenes y sus familias, y que cada gesto de cariño, apoyo y solidaridad ayuda a construir ilusión y esperanza compartida”.

Finalmente, la directora del colegio recordó que cada acción solidaria está alineada con la misión de la institución: formar niñas y niños con valores, sentido humanista y vocación de servicio, a través de una educación integral basada en la fe, la integridad y la excelencia académica. Subrayó, además, que promover la equidad y generar oportunidades reales implica cuidar, de manera prioritaria, el bienestar emocional, físico y social de cada estudiante.

La jornada cerró entre aplausos, agradecimientos y momentos de convivencia, con el reconocimiento a otros donantes que también llevaron juguetes, así como con el tradicional corte de rosca y chocolate caliente. Más allá de la celebración, el encuentro dejó un mensaje claro: cuando una comunidad se une para cuidar a sus infancias, la ilusión se multiplica y el futuro se construye con amor, compromiso y trabajo en equipo