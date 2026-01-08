Detienen a hombre por matar y desollar perros frente a Costco Lindavista

El sujeto fue detenido Asesinó a dos perros en la GAM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a un hombre presuntamente responsable de matar y desollar a dos perros en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, frente a Costco Lindavista, luego de que cámaras del sistema de videovigilancia detectaran el hecho.

Así fue la detención del hombre que mató a dos perros en la GAM

De acuerdo con la información oficial, monitoristas del C2 Norte observaron a través de las cámaras de seguridad a un individuo que manipulaba el cuerpo de un perro sin vida en el cruce de la calle Fortuna y la avenida Insurgentes Norte.

Tras recibir el reporte, elementos policiales se trasladaron al sitio señalado. Al llegar, localizaron al hombre cubriendo su cuerpo con la piel del animal, mientras que metros adelante se encontraba otro canino muerto. La escena provocó gran movilización policiaca e indignación de los transeúntes que pasaban por la zona y que fueron testigos del brutal escena.

El agresor fue detenido en el lugar. Los policías le informaron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación legal conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de México.

De manera paralela, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió a la zona para colaborar con las autoridades ministeriales en el retiro de los cuerpos de los perros y en las diligencias relacionadas con el caso.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en la CDMX en 2026?

Las reformas recientes en materia de protección animal establecen sanciones más severas contra quienes provoquen daño o sufrimiento innecesario a los animales. En la Ciudad de México, los actos de maltrato animal como el abandono o la negligencia grave se castigan con penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 100 mil pesos, calculadas con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Cuando las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas pueden incrementarse hasta en dos terceras partes. En los casos donde se provoca la muerte, la legislación vigente contempla castigos de dos a seis años de cárcel, con la posibilidad de llegar hasta diez años si se acredita el uso de métodos que prolonguen la agonía o generen sufrimiento extremo.

¿Cómo denunciar maltrato animal en la CDMX?

Las autoridades capitalinas exhortan a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad contra los animales. Las denuncias pueden realizarse ante la Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal a los números telefónicos 55 5009 1278 y 55 5208 9898, así como a través de sus redes sociales oficiales.