Edoméx lleva energía eléctrica con sistemas solares a más de mil familias rurales

El Gobierno del Estado de México informó que más de mil 100 familias de comunidades rurales en 43 municipios accedieron por primera vez a electricidad mediante la instalación de sistemas solares domiciliarios, como parte de la estrategia Luz para Todos.

De acuerdo con la administración estatal, encabezada por Delfina Gómez, se instalaron 639 sistemas fotovoltaicos en viviendas ubicadas en zonas de difícil acceso y sin conexión a la red eléctrica convencional.

Los municipios beneficiados han sido Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Luvianos, Ixtapan de la Sal, Almoloya de Juárez y Tenango del Aire, entre otros.

Cada uno de los sistemas está integrado por un panel solar, batería, inversor y los equipos necesarios para proporcionar un suministro eléctrico estable, lo que permite a las familias contar con iluminación y alimentar aparatos básicos mediante energía proveniente de fuentes renovables.

Las autoridades estatales señalaron que esta estrategia busca ampliar la cobertura eléctrica en comunidades rurales, mejorar las condiciones de bienestar y ofrecer una alternativa segura y sostenible para los hogares que históricamente no habían tenido acceso al servicio.

El Gobierno del Estado de México destacó que el uso de tecnologías limpias contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, disminuye el uso de combustibles domésticos y fortalece la resiliencia de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático indicaron que continuarán con proyectos enfocados en ampliar el acceso a energía limpia, reducir desigualdades sociales y reforzar la infraestructura ambiental en la entidad.