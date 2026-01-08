La SSC implementó “Policía Cerca de Ti” y “Casa Por Casa” en 2025

Policía A través del Modelo de Proximidad "La Policía cerca de ti", los uniformados fortalecieron los vínculos con las y los habitantes de la Ciudad de México. (SSC)

En el 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó los programa “Casa por Casa” y “La Policía cerca de ti”, mediante los cuales realizaron visitas domiciliarias en las 16 alcaldías de la capital.

Esto, como parte de las acciones para promover la colaboración ciudadana que permita una comunicación directa entre la población y los cuerpos de seguridad para fortalecer la confianza, la denuncia oportuna, así como la atención inmediata ante emergencias.

De esta forma, a través del Modelo de Proximidad “La Policía cerca de ti”, los uniformados fortalecieron los vínculos con las y los habitantes de la Ciudad de México y reforzaron los lazos de confianza, con el abatimiento de los tiempos de respuesta e impulsaron acciones preventivas.

Los oficiales visitaron casas, negocios, comercios, escuelas y espacios públicos, donde difundieron nombres y teléfonos de los policías adscritos en cada uno de los cuadrantes en que fue dividida la Ciudad de México.

En ese sentido, realizaron en la zona centro 348 mil 762 visitas, en la zona norte 340 mil 379, en la oriente 675 mil 336, en la sur 822 mil 800 y en la zona poniente 496 mil 877.

En el caso del programa “Casa por Casa”, los efectivos atendieron oportuna y eficazmente las denuncias de la ciudadanía, visitaron varios inmuebles, les entregaron folletos informativos, así también realizaron entrevistas ciudadanas.

Los uniformados visitaron, negocios, comercios, escuelas y espacios públicos, en los cuales difundieron nombres y teléfonos de los policías adscritos en cada uno de los cuadrantes capitalinos, realizaron un total de 46 recorridos en las 16 alcaldías de la ciudad y visitaron tres mil 842 casas habitación.