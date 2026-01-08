Refugio del Ajusco recibe a más de 300 animales rescatados de Cuajimalpa

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, constató que el sitio al que llegaron los más de 300 perritos rescatados se encuentren en un sitio seguro (Adrián Contreras)

Rescate animal — El Refugio de Animales de la Ciudad de México, operado por la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente, en la zona del Ajusco, se convirtió en el principal punto de resguardo para 304 perros rescatados recientemente en un operativo encabezado por el Gobierno capitalino, como parte del que es considerado el mayor rescate animal en la historia de la ciudad.

Previo a emitir un mensaje público, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido por las instalaciones del refugio, donde constató las condiciones en las que ahora se encuentran los animales: espacios seguros, alimentación regular, atención veterinaria y cuidadores permanentes. De acuerdo con las autoridades, este sitio fue uno de los seleccionados para garantizar una vida digna a los perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento, desnutrición y riesgo sanitario.

Además de los 304 animales albergados en el Ajusco, el Gobierno de la Ciudad de México informó que 371 perros permanecen bajo resguardo de la Brigada Animal, mientras que alrededor de 200 más seguían en el predio de Cuajimalpa, en proceso de traslado durante el transcurso del día, como parte de una estrategia integral de protección.

Refugio habilitado para la atención inmediata

Clara Brugada detalló que el refugio del Ajusco cuenta con las condiciones necesarias para recibir a los animales rescatados y subrayó que el objetivo central del operativo fue garantizar su bienestar, independientemente del conflicto legal existente sobre el predio de origen.

“Estamos en un albergue en donde hemos instalado a una parte de los animales que ayer se rescataron. Con ello estamos garantizando la protección por parte del Gobierno de la ciudad, ante situaciones difíciles que estaban atravesando los animales”, señaló.

La mandataria capitalina precisó que el Gobierno de la ciudad no intervendrá en el predio en disputa, ya que la resolución corresponderá a las autoridades judiciales, pero afirmó que sí existía una obligación legal y ética de actuar ante las condiciones documentadas de maltrato.

En el recorrido y posterior mensaje estuvieron presentes la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján; el secretario de Gobierno, César Cravioto; la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; la titular de la PAOT, Mónica Alegre, y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Condiciones críticas documentadas por autoridades

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que los animales ahora resguardados en el Ajusco pasaron su primera noche en un espacio digno y bajo la tutela directa del Gobierno capitalino, luego de que la Fiscalía acreditara condiciones deplorables en el sitio donde se encontraban previamente.

“Hoy, estos 304 animalitos durmieron en un lugar seguro. Durmieron en un espacio digno, que ya lo merecían”, afirmó.

Detalló que las inspecciones revelaron hacinamiento extremo, falta de atención veterinaria, desnutrición, deshidratación y una alimentación inadecuada basada incluso en pan mojado en mal estado. Además, se documentó la convivencia permanente con ratas, lo que agravó el deterioro de la salud de varios animales.

La funcionaria indicó que los veterinarios continúan con las evaluaciones médicas, ya que algunos perros presentan daños renales, en ciertos casos irreversibles, derivados de años de abandono y maltrato.

Investigación en curso y llamado a la adopción

Por su parte, la fiscal general Bertha Alcalde Luján informó que desde diciembre la Fiscalía recibió diversas denuncias por maltrato animal, mismas que fueron sustentadas con peritajes veterinarios y visitas al lugar de origen de los perros.

“Lo primero es garantizar la protección de estos seres vivientes”, señaló, al tiempo que confirmó que la investigación penal continuará para que los hechos no queden impunes.

Finalmente, la jefa de Gobierno hizo un reconocimiento público a la Asociación Civil Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica del Medio Ambiente, cuyos representantes facilitaron las instalaciones del refugio del Ajusco para el resguardo inmediato de los animales.

La presidenta de la asociación, Flor María García Varela, explicó que el refugio abrió sus puertas de manera solidaria ante la emergencia y manifestó su disposición a seguir colaborando con las autoridades en favor del bienestar animal.

Clara Brugada concluyó con un llamado a la ciudadanía para participar en la adopción responsable, una vez que los procesos legales y de salud lo permitan, con el objetivo de que los animales rescatados puedan integrarse a familias y cerrar un capítulo marcado por el abandono con una nueva oportunidad de vida.

