Resoluciones ignoradas y bienestar animal en riesgo: el conflicto del Refugio Franciscano

El conflicto en torno al Refugio Franciscano ha dejado de ser únicamente un tema administrativo para convertirse en un caso que genera preocupación por el respeto a la ley y la protección de los animales. A pesar de que existen resoluciones federales vigentes que ordenan la restitución del predio donde se encuentra el refugio, dichas determinaciones no fueron cumplidas, lo que ha prolongado una situación de incertidumbre jurídica y social.

De acuerdo con información documentada por el propio refugio, actores vinculados a la Fundación Antonio Haghenbeck (FAH) han ignorado estos mandatos, lo que ha provocado un escenario complejo que afecta directamente a los animales que habitan el lugar. Esta falta de cumplimiento ha sido señalada como un riesgo no solo legal, sino también para la estabilidad y bienestar de los seres vivos que dependen de este espacio.

El Refugio Franciscano ha señalado que la narrativa promovida por la fundación contrasta con la realidad del trabajo que se realiza en el sitio. Los cuidadores del refugio cuentan con años de experiencia comprobable en la protección, rehabilitación y cuidado de los animales en situación de abandono. Además, su labor ha sido respaldada por veterinarios, voluntarios y organizaciones independientes que han dado seguimiento a las condiciones del lugar.

Sin embargo, desde la fundación se ha impulsado un discurso que busca desacreditar a los responsables del refugio, minimizando el impacto que un desalojo o traslado forzado tendría sobre los animales. Especialistas han advertido que este tipo de acciones puede generar afectaciones emocionales, sanitarias y físicas en los ejemplares, especialmente en aquellos que han desarrollado rutinas y vínculos estables a lo largo de los años.

Otro de los puntos que ha generado preocupación es el papel que ha asumido una institución que se presenta como filantrópica. En lugar de fungir como garante del bienestar animal y del respeto al Estado de derecho, se le acusa de promover decisiones unilaterales y de mantener una resistencia constante a cumplir resoluciones federales. Esta conducta, señalan defensores del refugio, debilita la confianza pública y genera dudas sobre los límites entre la filantropía y el uso del poder privado.

Para los ciudadores, el Refugio Franciscano no es solo un inmueble, sino un ecosistema construido durante años, donde los animales han encontrado estabilidad, cuidados constantes y un entorno adecuado para su recuperación. Intervenirlo sin un plan claro, técnico y humano, aseguran, va en contra de los principios básicos del bienestar animal.

Actualmente, más allá de los comunicados oficiales, persisten preguntas sin respuesta: ¿por qué se ignoran resoluciones federales?, ¿qué intereses se anteponen al bienestar de los animales?, y ¿qué precedente se sienta cuando una organización privada actúa como si estuviera por encima de la ley? El caso sigue abierto y continúa generando atención pública.

Alertan ausencia de criterios homogéneos para la adopción de los animales rescatados del Refugio Franciscano

Activistas y defensores de protección y bienestar animal hicieron un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a que se establezcan criterios claros, homogéneos y públicos para la adopción de los más de 700 perros y gatos que fueron rescatados la mañana de ayer del Refugio Franciscano.

Así mismo, se advirtió que, sin establecer lineamientos definidos, el proceso de adopción podía convertirse en un nuevo riesgo para los animales, pues se abriría una puerta a adopciones apresuradas e improvisadas en entornos negligentes e incluso correr con el riesgo de llevarlos a nuevas formas de explotación.

“No se trata de colocar rápidamente a estos animales que ya han vivido un infierno, sino de garantizar que cada adopción sea segura, definitiva y respetuosa de sus derechos y de las cinco libertades animales”, señalaron en una carta pública.

Finalmente, se creó un documento con imágenes tomadas por “Perrographer” a más de 100 perritos que estaban en el refugio de Cuajimalpa y que ya están aventajados en su proceso de rehabilitación y, por consiguiente, adopción.