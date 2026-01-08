Se realiza en Naucalpan operativo integral de limpieza en vialidades principales

NAUCALPAN

El Gobierno de Ciudad Naucalpan inició el año 2026 reforzando los servicios públicos mediante un operativo integral de limpieza en diversas vialidades principales del municipio, con el objetivo de mejorar la imagen urbana, facilitar la movilidad y ofrecer espacios más seguros a la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, se intervinieron más de cinco kilómetros de vialidades, donde se realizaron labores de limpieza profunda y se logró la recolección de más de dos toneladas de residuos. Estos trabajos incluyeron barrido manual y automático, así como el retiro de basura acumulada en calles de alto tránsito vehicular y peatonal.

Las autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mantener en buen estado las vialidades y espacios públicos, especialmente en zonas que registran una alta afluencia de personas y vehículos. Entre los puntos atendidos se encuentran áreas como Lomas Verdes, Ciudad Satélite y el Boulevard Manuel Ávila Camacho, considerados corredores importantes para la movilidad diaria en Naucalpan.

Además, el gobierno municipal destacó que durante la última quincena de 2025 se logró recolectar un total de 9 mil 674 toneladas de desechos en distintas comunidades del municipio. Esta cifra refleja el trabajo constante que se realiza para atender una de las principales demandas de la población: contar con calles limpias y ordenadas.

De acuerdo con autoridades de servicios públicos, mantener vialidades limpias no solo mejora la imagen urbana, sino que también ayuda a prevenir inundaciones, reduce riesgos para peatones y conductores, y contribuye a un entorno más saludable para las familias que habitan en el municipio.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan señaló que estos operativos continuarán durante el año, con la finalidad de reforzar la limpieza en colonias, avenidas principales y zonas estratégicas. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar manteniendo limpios los espacios públicos y respetando los horarios de recolección de basura.

Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso de brindar servicios públicos eficientes, así como de generar espacios limpios y vialidades seguras para todas y todos. El gobierno municipal aseguró que seguirá trabajando de manera permanente para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el bienestar en cada comunidad del municipio.