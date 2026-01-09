Arranca la primera faena de “Limpiemos Nuestro Edomex” del 2026

Inicio de campaña "Limpiemos nuestro Edomex" 2026

En punto de las ocho de la mañana de este viernes, el gobierno del Estado de México llevó a cabo el inicio de la campaña “Limpiemos Nuestro Edomex” de 2026, con los primeros trabajos en Toluca.

Con la participación de 202 servidores públicos se realizaron labores de limpieza durante dos horas para retiro de basura y yerba de guarniciones, banquetas y parte la calle Nicolás Bravo, y en tramos de las vialidades Aztlán, Aztecas, Tolotzin, Pedro Cortes, Federico Hardy, Manuel Alas y Santos Degollado.

La gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, reconoció a las y los voluntarios gubernamentales por sumarse a las acciones de limpieza para el rescate de espacios urbanos, cuerpos de agua y evitar encharcamientos durante la época de lluvias.

Al finalizar, la funcionaria realizó un recorrido y saludó a comerciantes, vecinos, transeúntes a quienes externó el compromiso de servir en su administración. Además, les informó que se contempla la realización de obras de iluminación y pintado de fachadas, con la colaboración de vecinos.

