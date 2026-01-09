Concluye operativo contra pirotecnia en el Metro; aseguran más de una tonelada

Operativo "Cero Pirotecnia" Operativo "Cero Pirotecnia" (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que concluyó el Operativo Cero Pirotecnia correspondiente al periodo diciembre–enero, durante el cual se aseguraron un total de mil 362 kilogramos de artículos pirotécnicos que pretendían ser ingresados a la red.

De acuerdo con el organismo, el operativo se llevó a cabo del 16 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, con un carácter preventivo y con el objetivo de evitar riesgos a la integridad de las personas usuarias, derivados del ingreso de objetos que contienen pólvora.

El material decomisado fue entregado a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para su destrucción final.

El Metro recordó que este tipo de acciones se realizan de manera anual, principalmente durante los meses de septiembre y diciembre, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las revisiones se aplican de forma aleatoria antes de que las personas crucen la línea de torniquetes, con mayor énfasis en estaciones cercanas a la zona de La Merced, en la Línea 1.

Las estaciones donde se reforzaron las inspecciones son Pino Suárez, Candelaria, Fray Servando, Jamaica, Zócalo y Salto del Agua, debido a la alta afluencia de personas y a la comercialización de productos pirotécnicos en zonas aledañas durante la temporada decembrina.

El Metro llamó a las personas usuarias para evitar el ingreso a sus instalaciones con objetos que representen un riesgo, como la pólvora.