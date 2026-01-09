Contingencia Ambiental Fase 1 se mantiene en CDMX este viernes 9 de enero

Ddebido a los altos niveles de contaminación registrados en la Zona Metropolitana del Valle de México, la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica este viernes 9 de enero.

Las condiciones de baja presencia de nubes, junto con el viento débil y la alta radiación solar, provocarán la acumulación de los contaminantes precursores del ozono y la formación del mismo.

Los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México estiman que la calidad del aire será de Mala a Muy Mala este viernes, por lo que se ha activado el programa Doble Hoy No Circula en ambas zonas del país.

Fase 1 de contingencia ambiental: ¿Qué significa y a qué se debe?

De acuerdo a los modelos de pronóstico del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas para la dispersión de los contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a que persiste el sistema de alta presión en el centro del país.

Es decir, la estabilidad atmosférica presente, junto al viento débil y la alta radiación solar, ocasionarán que los contaminantes de ozono se acumulen en el ambiente y causen mala calidad de aire.

Debito a esta situación, se ha activado el programa Doble Hoy No Circula, con el propósito de reducir las emisiones contaminantes que podrían aportar a la acumulación del ozono en la zona centro de México.

¿Hasta cuándo aplicará el Doble Hoy No Circula?

Tal como ha sucedido en ocasiones anteriores, cada que se alerta Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa Doble Hoy No Circula se activa para evitar la acumulación de contaminantes.

Hoy viernes 9 de enero 2026, los vehículos que deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, son:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 .

. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 , cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0 .

, cuyo último dígito numérico sea . Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “00” y “0”, engomado azul, terminación de placa 9 y 0 .

terminación de . Las motocicletas están exentas de la Fase I.

Hasta el momento, la Fase 1 de Contingencia Ambiental permanece este viernes 9 de enero, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales ya que la decisión podría cambiar según las condiciones atmosféricas futuras.

Recomendaciones para la Fase 1 de Contingencia este viernes 9 de enero

Con el objetivo de reducir las emisiones problemáticas que podrían afectar aún más la calidad del aire durante el transcurso de ese viernes, el gobierno de México recomienda a la ciudadanía las siguientes acciones: