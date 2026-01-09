Continúa Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Mala calidad de aire (María Martínez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ante condiciones meteorológicas que continúan siendo desfavorables para la dispersión de contaminantes y que favorecen la formación de este gas.

De acuerdo con los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas vigentes en la Ciudad de México y el Estado de México, la medida tiene como objetivo reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Condiciones atmosféricas adversas

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que persiste un sistema de alta presión en el centro del país, acompañado de baja presencia de nubes, alta radiación solar, estabilidad atmosférica de moderada a fuerte y vientos débiles.

Con base en los modelos de pronóstico, se estima que durante este viernes la calidad del aire oscile entre Mala y Muy Mala en la ZMVM, particularmente durante las horas de mayor radiación solar.

Recomendaciones de salud para la población

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire y a atender las recomendaciones sanitarias, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que suelen registrarse los picos más altos de contaminación.

Se recomendó evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre en ese horario, así como suspender o posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos organizados por instituciones públicas o privadas.

El exhorto es especialmente relevante para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Medidas para reducir emisiones

Como parte de las acciones preventivas, se sugirió facilitar el trabajo a distancia, realizar compras y trámites en línea para reducir traslados, y evitar el uso de productos que contengan solventes, como aerosoles, pinturas o impermeabilizantes.

También se recomendó cargar gasolina fuera del horario de mayor radiación solar, revisar posibles fugas de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en el hogar.

Las autoridades insistieron en la importancia de consultar información actualizada sobre la calidad del aire a través de los canales oficiales del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Restricciones a la circulación

Para este viernes 9 de enero, deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma de verificación 2, así como los de holograma 1 cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0. También se aplica la restricción a vehículos con holograma 0 y 00 con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma, incluidas las de demostración, traslado, placas foráneas o con placas formadas por letras, están sujetas a las mismas restricciones que los vehículos con holograma 2. Además, se estableció la reducción del 50 por ciento en la circulación de unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca.

En el caso del transporte de carga local o federal, se restringe la circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, mientras que los taxis que deban suspender circulación conforme al programa Hoy No Circula tendrán restricción de las 10:00 a las 22:00 horas.

Las autoridades precisaron que permanecen exentos de la Fase I los vehículos eléctricos e híbridos, así como unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, servicios funerarios, vehículos para personas con discapacidad y aquellos destinados a la atención de emergencias médicas y de seguridad. Las motocicletas también están exentas de las restricciones.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que continuará el monitoreo de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas, y que se emitirá un nuevo boletín informativo este viernes 9 de enero a las 15:00 horas.