Explota edificio en Paseos de Taxqueña; hay personas heridas y viviendas dañadas

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

En la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, colonia Paseos de Taxqueña, se registró una explosión por acumulación de gas que provocó el desalojo de las personas en el edificio y viviendas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades de emergencia que acudieron al siniestro, realizaron labores de desalojo en las viviendas aledañas al origen de la explosión, mientras que testigos aseguran que la explosión fue “estruendosa”, alertando a vecinos.

Reportan explosión de gas en Coyoacán

Las autoridades de emergencia acudieron a la colonia Paseos de Taxqueña tras el informe de una explosión por acumulación de gas la mañana de este viernes 9 de enero.

A las labores de auxilio también se unieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para verificar la situación y emprender el desalojo de las viviendas en la zona.

Hasta el momento, se desconoce si existen heridos o defunciones tras la explosión, sin embargo, las imágenes adelantadas del incidente muestran daños estructurales y materiales en varios pisos del inmueble.

Información en desarrollo.