En Edomex implementarán acciones con ganaderos del sur para contener el gusano barrenador

Implementación de acciones para la erradicación del gusano barrenador en el Estado de México

La Secretaría del Campo del Estado de México sostuvo una reunión con 100 representantes de organizaciones y productores ganaderos de 18 municipios del sur de la entidad, donde informó que el Comité de Fomento y Protección Pecuaria estatal cuenta con un presupuesto superior a 10 millones de pesos, el cual podrá destinarse al reforzamiento de las acciones de vigilancia y contención del gusano barrenador.

En este encuentro acordaron la implementación de baños garrapaticidas móviles, principalmente en los municipios de Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Zacazonapan, así como la atención directa en campo con médicos veterinarios.

En coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con el acompañamiento de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), se instalarán trampas entomológicas en las zonas donde se confirme la presencia del vector, conforme a criterios técnicos y normativos.

La colocación de las trampas iniciará en la comunidad de El Mango, en el municipio de Tlatlaya, así como en Amatepec.

La secretaría hizo un llamado a la población a reportar cualquier caso sospechoso a través de los siguientes canales oficiales:

•Línea telefónica: 800 751 2100 que opera las 24 horas del día.

•Por mensajería instantánea en los números: 55 3996 4462 o 449911 8995.

•Correo electrónico:gestioncpa.dgsa@senasica.com.mx

