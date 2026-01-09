Huixquilucan impulsa la movilidad en su zona tradicional con obras viales prioritarias

En una acción que busca mejorar el tránsito diario de cientos de personas, el Gobierno Municipal de Huixquilucan terminó recientemente la rehabilitación de tramos clave de la carretera a San Francisco Ayotuxco, una obra vial que beneficiará directamente a conductores, peatones y habitantes de esta zona tradicional del municipio.

La intervención se realizó sobre las avenidas San Francisco Parte Baja y San Francisco Sur, donde se renovó la superficie de rodamiento en más de 11 mil metros cuadrados, con el objetivo de brindar mejores condiciones de tránsito en una de las rutas más transitadas por la comunidad local.

Estas obras forman parte del Programa Anual de Obra Pública, con el cual las autoridades municipales buscan modernizar las calles y avenidas de diferentes zonas del municipio, acompañando el crecimiento urbano y mejorando la calidad de vida de las familias huixquiluquenses.

Qué trabajos se realizaron

Según la información técnica del proyecto, la rehabilitación abarcó varias acciones que no solo se limitaron a colocar nuevo asfalto, sino que también incluyeron trabajos complementarios para garantizar una vialidad integral y segura. Entre ellos destacan:

Fresado y nivelación de la superficie asfáltica, para corregir irregularidades y permitir un rodamiento más suave.

Limpieza de cunetas, para evitar encharcamientos y daños futuros.

Rehabilitación de guarniciones y banquetas, facilitando el paso seguro de peatones.

Construcción de topes vehiculares y balizamiento, con la intención de organizar mejor los flujos de tránsito y aumentar la seguridad vial.

La inversión total destinada a estas obras fue de 8 millones 946 mil pesos, monto que provino de los recursos municipales y que permitió consolidar una infraestructura más funcional y durable en esta zona tradicional.

Impacto para la comunidad

Vecinos y automovilistas que transitan diariamente por estas vialidades han notado la diferencia desde la conclusión de la obra. Con la mejora en la superficie de rodamiento y las condiciones generales de la carretera, ahora los tiempos de traslado se han reducido y las condiciones de seguridad han aumentado, algo que vecinos consideran positivo para sus actividades cotidianas, desde ir al trabajo hasta llevar a los niños a la escuela.

Además, las autoridades municipales destacan que estos trabajos no solo benefician a quienes viven en San Francisco Dos Ríos y San Francisco Ayotuxco, sino que también impactan de forma positiva a quienes utilizan este corredor como una ruta principal de conexión local y regional.

Un paso más en la modernización vial

La rehabilitación de esta carretera es uno más entre los proyectos que el municipio ha impulsado en materia de obra pública durante los últimos años. El enfoque se ha centrado en mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana de Huixquilucan, un municipio que ha crecido rápidamente y que requiere vías funcionales para responder a las necesidades de sus habitantes.

Con estas acciones, el gobierno local reafirma su compromiso de seguir trabajando en obras que permitan transitar de forma más ágil y segura, garantizando que las calles y carreteras estén en condiciones óptimas para todos.