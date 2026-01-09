Muere una persona tras choque de auto deportivo en el muro del Tren Ligero

Choque en la barda del Tren Ligero El choque se dio en la Colonia Espartaco de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

La madrugada de este viernes 9 de enero, la circulación vial se vio afectada sobre Calzada de Tlalpan debido a un trágico accidente que dejó una persona fallecida luego de que un vehículo se estrellara en la barda del Tren Ligero.

Cerca de las 6:00 horas, elementos de los Bomberos de la Ciudad de México atendieron al llamado de un reporte de volcadura de un automóvil en uno de los muros de contención del Tren Ligero. El accidente ocurrió entre las estaciones Registro Federal y Nezahualpilli a la altura de División del Norte y con dirección hacia el Centro Histórico.

Se reportó que una de las personas que venía en el vehículo perdió la vida mientras que una más resultó lesionada. De acuerdo con algunos reportes, las personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y circulando en estado de ebriedad.

También, se informó que el servicio del Tren Ligero estuvo afectado durante el trabajo de los servicios de emergencia habilitando los RTP de apoyo entre las estaciones de Las Torres y hasta Xochimilco, pero se reestableció con normalidad al rededor de las 6:30 horas.