Se mantiene contingencia ambiental: ¿Habrá doble hoy no circula este sábado en CDMX y Edomex?

¿Habrá doble hoy no circula este sábado en CDMX y Edomex? Conoce si se mantendrá el programa ‘Hoy No Circula’ con restricciones dobles este sábado 10 de enero en la CDMX y Edomex (Rogelio Morales Ponce)

Las autoridades han informado que continúa la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque no han confirmado si permanecerá el Doble Hoy No Circula este sábado 10 de enero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha informado que durante la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México.

No obstante, indican que a las 20:00 horas emitirán un boletín para informar si las restricciones, entre las que se encuentra el Doble Hoy No Circula, permanecerán para el sábado 10 de enero.

¿Qué vehículos podrían verse afectados si se implementa el Doble Hoy No Circula este sábado 10 de enero?

Con el objetivo de disminuir los contaminantes y proteger a la población de posibles exposiciones al aire contaminado, cuando existe contingencia ambiental se aplican ciertas restricciones, como es el caso del Doble Hoy No Circula.

En caso de que se confirme el Doble Hoy No Circula para este sábado 10 de enero, estos son los automóviles que no podrían circular por las calles:

Vehículos con holograma de verificación 2 .

de verificación . Vehículos con holograma de verificación 1 .

de verificación . Vehículos con holograma 0 y 00 que tengan engomado específico (según sea determinado por las autoridades).

que tengan engomado específico (según sea determinado por las autoridades). Vehículos con placas de otras entidades o extranjeros que no cuenten con holograma de verificación.

Cabe mencionar que lo anterior está sujeto a confirmación oficial por parte de las autoridades, por lo que habrá que estar al pendiente sobre las futuras instrucciones.

Asimismo, en la Ciudad de México, como parte de las medidas tomadas en la Fase 1 de contingencia ambiental, todos los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal dejan de circular.

Estado actual de la calidad del aire

De acuerdo con lo publicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), actualmente los datos meteorológicos muestran que continúa la influencia del sistema de alta presión que afecta desde hace dos días la zona metropolitana del Valle de México.

Además, también se ha registrado intensa radiación solar, lo que favorece la formación del ozono y su acumulación, por lo que la calidad del aire es categorizada como Mala.

Recomendaciones para la población por contingencia ambiental

Junto con el Doble Hoy No Circula, las autoridades han emitido las siguientes recomendaciones para la población en general:

Evitar realizar actividades cívicas, culturales y de recreo, así como el ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

cívicas, culturales y de recreo, así como el ejercicio entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas.

, organizada por instituciones públicas o privadas. Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.