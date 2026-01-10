Incendio en bodega de Ecatepec es controlado; no hay personas lesionadas

Un incendio registrado en una bodega de cartón y borra ubicada en la colonia Granjas Independencia B, en el municipio de Ecatepec, movilizó este jueves a cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales. Gracias a la rápida actuación de los equipos de Protección Civil y Bomberos, el fuego fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades municipales, el siniestro comenzó durante la tarde, lo que provocó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Ante la magnitud del incendio, los primeros elementos en llegar activaron los protocolos de seguridad, entre ellos el desalojo preventivo de trabajadores de la bodega y de vecinos que viven en las calles aledañas.

Los equipos de emergencia detallaron que la zona se mantuvo fuera de peligro en todo momento, pues el fuego fue confinado rápidamente para evitar su propagación hacia viviendas o negocios cercanos. “La prioridad fue salvaguardar la integridad de las personas, y por eso se realizaron evacuaciones y se estableció un perímetro seguro”, informaron fuentes de Protección Civil municipal.

En las labores participaron alrededor de 100 elementos, entre bomberos de Ecatepec, personal de Protección Civil y equipos de apoyo provenientes de Nezahualcóyotl y de la Ciudad de México. También se sumaron policías municipales, integrantes de la Policía Estatal y efectivos federales de Marina, SEDENA y Guardia Nacional, quienes colaboraron en tareas de seguridad y apoyo logístico.

Después de varios minutos de trabajo coordinado, las llamas fueron controladas, aunque los cuerpos de emergencia continúan en el sitio para sofocar por completo los puntos activos y evitar que el fuego pueda reavivarse. Una vez que el incendio sea extinguido en su totalidad, se iniciarán las labores de remoción de escombros, proceso necesario para impedir nuevos focos de incendio dentro de la bodega.

Las autoridades municipales informaron que, al concluir los trabajos de emergencia, se colocarán sellos de suspensión en la bodega afectada como parte de las medidas administrativas correspondientes. De manera preliminar, se desconoce la causa del incendio, por lo que se realizarán las investigaciones pertinentes.

Vecinos del área reconocieron la labor de los bomberos y de los cuerpos de emergencia, quienes actuaron de manera inmediata para evitar un incidente mayor. Algunos habitantes señalaron que el fuego avanzó rápidamente debido al tipo de material almacenado, lo que generó preocupación al inicio del siniestro. No obstante, señalaron que la situación se mantuvo bajo control gracias a la presencia inmediata de las autoridades.

El gobierno municipal reiteró que los trabajos continuarán hasta garantizar completamente la seguridad en la zona. También hizo un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y seguir las indicaciones en caso de situaciones similares.

Con este operativo, Ecatepec reafirma la importancia de la coordinación entre corporaciones y la respuesta eficaz ante emergencias de gran escala, priorizando la seguridad de sus habitantes.