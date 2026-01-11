CDMX inicia 2026 con tres inmuebles clausurados, cinco suspensiones y tres detenidos por irregularides

Refuerzan operativo “La Noche es de Todos” y clausuran 50 chelerías en cinco alcaldías

A través del primer operativo de 2026 del programa “La Noche es de Todos”, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) realizó 14 verificaciones a establecimientos mercantiles; además, se aplicaron tres clausuras, cinco suspensiones y se detuvo a tres personas por el quebrantamiento de sellos en sus negocios.

Las acciones se llevaron a cabo en las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Benito Juárez y Cuauhtémoc, abarcando colonias como Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Presidentes Ejidales, Ex Hacienda Coapa, Pedregal de Carrasco, Pro Hogar, Aguilera, Santa María la Ribera, Lindavista, San Juan de Aragón, Pedregal de Santa Úrsula, La Malinche, Escuadrón 201, Sector Popular y Narvarte Poniente, entre otras.

La dependencia llevó a cabo este fin de semana el reinicio de los operativos del programa “La Noche es de Todos”, marcando el arranque formal de estas acciones estratégicas durante 2026 en la capital del país.

Dicho programa consiste en la regulación de establecimientos mercantiles, la atención a reportes ciudadanos y la prevención de riesgos que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de las comunidades.

Durante el operativo se llevaron a cabo labores de verificación a establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de permisos, medidas de seguridad y disposiciones administrativas, así como de inhibir prácticas que pongan en riesgo el orden público.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que a lo largo de 2026 el programa “La Noche es de Todos” recorrerá de manera progresiva todas las alcaldías, a fin de fortalecer la vigilancia, la regulación y la corresponsabilidad ciudadana para una vida nocturna segura y responsable.

Las acciones se realizaron entre la Sevgob, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).